El FMI instalará en Valencia su primer Centro Global de Tecnologías fuera de Washington

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instalará en Valencia su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Washington (EEUU), tras la firma de un acuerdo de establecimiento con el Gobierno de España y meses de negociaciones con la Generalitat Valenciana, según informan fuentes de ambos gobiernos.

Este centro contribuirá a las operaciones globales del FMI mediante servicios de tecnología de la información, infraestructura digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, innovación digital y otros servicios tecnológicos especializados.

Asimismo, permitirá reforzar las capacidades tecnológicas del FMI y apoyar sus operaciones en beneficio de sus países miembros en todo el mundo.

También brindará apoyo a las operaciones de tecnología de la información de la institución y se pondrá en marcha de manera gradual, a medida que se amplíen progresivamente sus capacidades operativas y su dotación de personal.

Se ubicará en el Palacio de Calatayud, un edificio de principios del siglo XX en la calle Micalet, que se encuentra en su última fase de rehabilitación y está prevista que concluya antes de final de año, indica la Generalitat.

Valencia fue seleccionada tras un exhaustivo proceso de evaluación que tuvo en cuenta factores como su sólido ecosistema tecnológico, su fuerza laboral altamente cualificada, su ubicación estratégica y su consolidada presencia internacional, según explica el Gobierno central.

El FMI ha agradecido la colaboración y el apoyo del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana para impulsar esta iniciativa.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado que la implantación de esta sede del FMI es el resultado de la apuesta que la Generalitat está haciendo por convertir a la Comunitat Valenciana en "un referente en el ámbito de la innovación y la tecnología".

Al respecto, ha afirmado que la Comunitat Valenciana cuenta "con el talento, las capacidades, las infraestructuras y el buen hacer que se requiere para ser la sede tecnológica de una de las instituciones más influyentes en la gobernanza económica y financiera internacional".

Supondrá, añade, una oportunidad estratégica para atraer inversión, talento y actividad económica de alto valor añadido.

El jefe del Consell también ha resaltado que la Comunitat ya acoge las sedes de la United Nations Information and Communications Technology Facility (UNICTF) de la ONU en Quart de Poblet, la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) en Alicante, y el centro tecnológico del Banco Asiático de Desarrollo (BAD) en Valencia.

Estas sedes, junto a la nueva del FMI, refuerzan, según Pérez Llorca, el posicionamiento internacional de Valencia como sede de organismos multilaterales, "consolidando su prestigio como ciudad de innovación, talento y servicios digitales claves a nivel mundial".

La nueva sede generará empleo cualificado, reforzará el ecosistema tecnológico, impulsará la innovación y aumentará la proyección internacional de la ciudad en particular y de la Comunitat Valenciana en general, produciendo beneficios sostenidos para la economía regional, ha destacado.

La instalación supondrá la generación de empleo directo altamente cualificado (ingenieros de software, especialistas en ciberseguridad, arquitectos cloud o analistas de datos).

Además, favorecerá la creación de empleos indirectos, produciendo un efecto multiplicador sobre la economía local mediante la contratación de servicios profesionales, consultoría tecnológica, telecomunicaciones, ingeniería, auditoría, servicios jurídicos, mantenimiento de infraestructuras y formación especializada, así como en otros sectores profesionales como alojamiento, restauración y transporte.

El Centro Global de Tecnologías de la Información actuará como elemento tractor para el ecosistema digital regional, favoreciendo la colaboración con universidades, y también con centros de investigación y empresas tecnológicas valencianas.

De esta manera, se facilitará el desarrollo de talento especializado y la puesta en marcha de proyectos de I+D en ámbitos como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la ciberseguridad o la analítica de datos.

La presencia de esta institución económica internacional reforzará así el atractivo de la ciudad para la captación de nuevas inversiones tecnológicas y proyectos vinculados a la economía digital, generando un efecto tractor que se extenderá más allá de la actividad propia del centro, según sostiene la Generalitat.

Supondrá generar empleo directo de perfiles como ingenieros de software, especialistas en ciberseguridad y arquitectos cloud