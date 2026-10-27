La Comunitat Valenciana registra el mayor aumento del desempleo de España: hay 31.000 personas más en paro

El paro ha subido en 31.000 personas en la Comunitat Valenciana durante el tercer trimestre, hasta los 335.600 desempleados, un 10,2% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 11,82%; una cifra de parados que es la más alta en un tercer trimestre desde 2024.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el tercer trimestre la mayoría de veces en la Comunitat Valenciana (13 veces) mientras que ha bajado en 12 ocasiones, siendo el repunte del último trimestre la mayor subida desde 2024.

En el tercer trimestre se crearon en la Comunitat 8.400 puestos de trabajo (+0,3% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 2.504.200 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 2.839.800 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 39.400 personas (+1,41%).

En el último año, el paro ha aumentado en 10.000 personas (+3,1%) en la Comunitat y se han creado 53.200 empleos (+2,2%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 63.200 personas (+2,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 1.700 mujeres (-1%), frente a un avance del paro masculino de 32.800 parados (+25,6%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 174.800 y la tasa de paro femenino en el 13,3%. Por su parte, 160.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 10,55%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Comunitat Valenciana aumentó en 6.000 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 27,84%.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 21.800 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 22.500 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 2.132.900 personas, de los que 1.772.900 tenían contrato indefinido (el 83,12%) y 360.000, temporal (el 16,88%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en la Comunitat Valenciana fue mayor en el sector público, que generó 7.300 puestos de trabajo, un 2,16% más, hasta un total de 344.900 ocupados. Por su lado, el sector privado, creó 1.200 nuevos empleos, un 0,06% más que en el trimestre anterior hasta 2.159.300 empleos.

El número de ocupados a tiempo completo se incrementó en 7.300 personas en el tercer trimestre (+0,34%) en la comunidad hasta los 2.131.900 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 1.100 (+0,30%), hasta sumar 372.300 personas.

UGT

Por su parte, el sindicato UGT PV ha reclamado políticas de empleo que "respondan a las necesidades del mercado laboral". La secretaria de Empleo e Innovación en la Transformación Productiva de UGT PV, Pilar Mora, ha pedido una reflexión sobre el hecho de que la Comunitat Valenciana "crea empleo, pero también aumenta el paro con mucha fuerza".

"Aunque se superan los dos millones y medio de personas ocupadas, el desempleo crece en 31.000 personas porque la población activa aumenta con mayor intensidad que la ocupación", ha indicado en un comunicado.

Ante esta situación, Mora ha reclamado a la Generalitat y a Labora que "refuercen" las políticas activas de empleo "con formación vinculada a los sectores de futuro, recualificación profesional, orientación laboral y medidas para reducir las brechas de género y facilitar el acceso de las mujeres a empleos de calidad".