Consum abre su décimo supermercado del ejercicio en Terrassa y "avanza" en su plan de expansión de 2026

Consum abre este jueves su décimo supermercado propio de este ejercicio. Con el nuevo establecimiento que se abrirá en Terrassa (Barcelona), la cadena "avanza" en su plan de crecimiento para 2026, que contempla la apertura de 18 nuevas tiendas propias.

Tal y como ha informado la Cooperativa en un comunicado, con esta nueva apertura, Consum suma ya diez nuevas tiendas propias durante el ejercicio.

En concreto, desde principios de año, ha inaugurado supermercados en Orihuela, Cox y Sagunto, en la Comunitat Valenciana; Puertollano y Ocaña, en Castilla-La Mancha; Vélez-Málaga y Almería, en Andalucía; y Vilanova i la Geltrú, Viladecans y Terrassa, en Cataluña.

Además, hasta final de año, Consum prevé incorporar otros ocho supermercados para completar su plan de expansión.

Las próximas aperturas están previstas en Barcelona, Badia del Vallès, una segunda tienda en Terrassa y Balaguer, en Cataluña; València, Ontinyent y Torrevieja, en la Comunitat Valenciana; y Santa Fe (Granada), en Andalucía. La nueva tienda de Terrassa es la tercera apertura de la Cooperativa en Cataluña durante este ejercicio

Con ella, Consum alcanza las 292 tiendas en esta comunidad autónoma, entre supermercados propios y franquicias Charter. Ubicado en el centro comercial Parc Central Segle XXI, el nuevo supermercado cuenta con más de 1.100 m2 de superficie comercial, además de servicio a domicilio y acceso al aparcamiento compartido del centro comercial.

Este establecimiento también cuenta con una 'Sala de estar... bien', un espacio exclusivo para clientes donde poder consumir cómodamente los productos adquiridos y que pone a su disposición un microondas, una cafetera, una barra alta con sillas y muebles de reciclaje.

Gestión responsable

La tienda incorpora el programa 'Profit de gestión responsable de alimentos', una iniciativa que la Cooperativa desarrolla desde hace quince años y mediante la cual colabora con entidades sociales de su entorno para donar diariamente productos aptos para el consumo que son retirados de la venta.

Para la puesta en marcha de este supermercado, Consum ha contratado a 36 personas. La Cooperativa apuesta por favorecer la proximidad del puesto de trabajo al domicilio como medida para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional y contribuir al desarrollo económico de las localidades donde está presente.

Consum ha generado cerca de 1.300 empleos en el último año, hasta alcanzar una plantilla de 23.000 trabajadores. En la última década, la Cooperativa ha duplicado su plantilla con la creación de cerca de 10.000 puestos de trabajo "estables y de calidad", según las mismas fuentes.