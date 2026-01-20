Los argumentos de Llorca para alinearse contra la financiación de Sánchez y ERC: la rechaza hasta Asturias y será "un paripé"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha tomado la compleja decisión de alinearse contra la financiación autonómica prometida por Pedro Sánchez por privilegiar a Cataluña, a pesar de que supondría cerca de 3.700 millones extra en ingresos para la Comunitat.

El principal argumento en el que sustenta su posicionamiento es que tal promesa jamás se cumplirá. Será "un paripé", afirmó este domingo en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

La experiencia avala su hipótesis. Todas las promesas del Gobierno de Sánchez han caído en saco roto desde que llegó a la Moncloa en 2018, hace más de siete años.

El Ejecutivo responsable de reformar el actual sistema de reparto, caducado desde hace más de diez años e injusto con autonomías como Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía -a la cola en financiación por habitante- ni siquiera ha llevado una propuesta al Congreso para acabar con el agravio.

Pérez Llorca, en cualquier caso, es bien consciente de que el Gobierno puede pretender, precisamente, generar una nueva excusa para no acometer la reforma y descargar la culpa en el rechazo que obtienen de antemano de los populares.

"La han anunciado y asociado a ERC para que digamos que no. Es una trampa", advierte en privado un dirigente del PPCV.

A nadie se le escapa que, si fuera una decisión que solo atañera al PP valenciano, la formación negociaría desde el minuto uno. Pero el PP es un partido nacional con una preocupación superior.

El mayor temor del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es que alguno de sus barones blanquee el privilegio anunciado para Cataluña. Se trata del beneficio de la ordinalidad, es decir: conceder a Cataluña que reciba tantos fondos como los que ella aporta al Estado pese a ser una comunidad rica, de las que debería contribuir con el resto.

Ante la difícil disyuntiva entre aguantar el envite para desarmar a Sánchez o alinearse con el jefe del partido, los infrafinanciados Pérez Llorca, Moreno Bonilla y López Miras han optado por lo segundo.

A su favor se han encontrado con aliados inesperados en las filas socialistas. "La rechaza hasta Asturias", subrayan a este periódico fuentes del entorno de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

En efecto, además del presidente manchego, Emiliano García Page, que tiene por norma desde hace años desmarcarse de Sánchez, también lo ha hecho sin ambages su homólogo asturiano, Adrián Barbón.

Solo Cataluña, la comunidad privilegiada con el sistema de reparto pactado con Esquerra Republicana, ha respaldado al Gobierno central de su color político. Las otras dos del régimen común que controlan los socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, se han alineado con el PP.

La restante que preside el PSOE es Navarra, cuyos discretos privilegios financieros son tan antiguos como la Constitución Española.

"Excepción valenciana"

Con estos mimbres ha construido el PP valenciano su rechazo a una propuesta suculenta del Gobierno que, en caso de materializarse de verdad, supondría un gran alivio para las maltrechas arcas valencianas.

Por ello, Pérez Llorca, a la enésima repregunta, confiesa que, si verdaderamente Sánchez pone una propuesta fehaciente sobre la mesa, sí se sentará a estudiarla. Está por ver, si tal cosa ocurre, cómo resuelve el dilema el presidente.

Una herramienta que esperaba sumar el PP valenciano este domingo era un compromiso claro de Núñez Feijóo para acabar con la infrafinanciación valenciana. Pero la promesa a futuro para los valencianos del líder del PP fue mucho más ambigua que el rechazo a la propuesta de Sánchez.

El PP expuso los criterios que debería seguir su futura reforma. Dijo que será "negociada con todos", sin "chantajes ni privilegios". Pero no desglosó cifras de su impacto en las autonomías. Y, sobre la Comunitat, prometió una "excepción valenciana", pero no por el agravio financiero sino por la dana.

Pérez Llorca, en definitiva, lo fía todo a que el anuncio sea un nuevo "paripé" de Sánchez y a que Feijóo acabe en el futuro con la infrafinanciación.