Rodri (25), joven valenciano que ha vuelto a casa de su padre por los precios del alquiler: "Estoy pensando en irme de España"

La emancipación juvenil en España se ha convertido en un reto casi inalcanzable. Los altos precios del alquiler, la precariedad laboral y el encarecimiento del coste de vida obligan a muchos jóvenes a aplazar o volver atrás y abandonar su tan ansiada independencia.

Rodri, un joven valenciano de 25 años natural de Alzira, es uno de ellos. Tras independizarse y comenzar una nueva etapa con su pareja, se ha visto forzado a regresar a casa de su padre por motivos económicos y sentimentales.

"Emocionalmente ha sido como caer dos o tres escalones abajo", confesó Rodri en el programa de À Punt, 'La clau per a viure', donde explicó el impacto económico, psicológico y vital que ha supuesto volver al hogar familiar.

El joven relató que regresar a su antigua habitación le ha hecho revivir sensaciones propias de la adolescencia. "Volver a casa de mis padres ha sido volver a mi habitación y empezar de cero", señaló durante la entrevista.

Rodri explicó que la decisión no pilló por sorpresa a su padre, consciente de la situación inmobiliaria actual. "Mi padre no se sorprendió porque sabe cómo estaban los pisos y los precios", afirmó con sinceridad.

De hecho, fue su propio padre quien le sugirió volver. "No quería verme sufrir para pagar un piso, un coche y no tener nada para comer. Me dijo: "Ven a casa y por lo menos puedes ahorrar"", recordó Rodri.

Antes de regresar, Rodri había apostado por independizarse plenamente. Se fue a vivir con su pareja, reformaron la vivienda y construyeron un proyecto de vida en común que ahora ha quedado interrumpido.

"Ha sido frustrante, estar independizado y volver es frustrante", admitió. Sin embargo, también reconoció el lado positivo de la experiencia: "Recibir el calor de la familia es gratificante".

Aun así, la gestión emocional no está siendo sencilla. "Me veía en mi vida nueva, con mi pareja, y volver a mi habitación es como empezar la partida de nuevo", explicó en el programa.

La incertidumbre económica tampoco ayuda. Rodri se muestra pesimista sobre el mercado de la vivienda. "Viendo cómo está todo, lo único que puede pasar es que suban los precios o se queden como están", explicó.

Ante este panorama, el joven no descarta marcharse al extranjero como ya hizo años atrás. "Estoy pensando incluso en irme de España, ya me fui una vez", comentó, planteando la emigración como posible salida.

Aunque su padre podría ayudarle con la entrada de un piso, la realidad lo dificulta. "Él está solo, tiene hipoteca, coche y muchos gastos. No tiene la oportunidad de hacerlo", concluyó Rodri, reflejo de una generación atrapada entre la precariedad y el deseo de avanzar.