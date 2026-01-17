Irene y Claudia, emprendedoras a los 22 años: "Acabamos de constituir la empresa y hemos firmado el pacto de socios"
Las jóvenes valencianas han creado una plataforma de reclutamiento que ayuda a empresas a encontrar a su creador de contenido ideal.
Con tan solo 22 años y después de terminar la carrera, Irene Canals y Claudia Silvestre decidieron "no seguir el camino habitual" y perseguir su propio sueño: crear el LinkedIn de creadores y creativos.
El proyecto lleva un año en marcha, pero ahora han dado un paso más y lo han hecho oficial: "Acabamos de constituir la empresa y hemos firmado el pacto de socios. Hoy empezamos el mayor reto de nuestras vidas".
La bautizaron con el nombre de Ola Creators. Pero, ¿en qué consiste? Básicamente, en ayudar a emprendedores a hacer crecer su negocio más rápido mediante un itinerario personalizado para cumplir sus objetivos.
Ola Creators es la empresa acelerada por Lanzadera, líder para contratar creadores de contenido, community managers y Social Media Managers validados. En definitiva, se trata de una plataforma que ayuda a empresas a encontrar a su creador ideal.
De esta manera, conecta empresas con el mejor talento creativo para gestionar redes sociales desde dentro, "de forma ágil y sin intermediarios".
Según explican en su página web, es la forma "más rápida y segura" de contratar al mejor perfil que cree y edite contenido para Instagram y/o Tiktok desde de la empresa, apoyada en la comunidad más grande de creadores digitales y con un sistema propio de match (conexión) y evaluación.
Startup
Para las empresas que quieren internalizar su creación de contenido, Ola Creators es la plataforma de reclutamiento que garantiza la calidad creativa mediante análisis de porfolios.
La startup, además, pretende revolucionar el empleo en la contratación de perfiles. Mediante el portal, un empresario puede encontrar y contratar a una persona con los mismos intereses y valores.
"A diferencia de LinkedIn (que solo ofrece currículum) o las Agencias UGC (que solo ofrecen campañas puntuales), nosotros te ayudamos a construir tu propio equipo", indican.
Ola Creators valida a los candidatos de la siguiente manera: no solo revisa la trayectoria profesional, también analiza porfolios y realiza pruebas de contenido.
"Nuestro proceso de validación incluye una prueba técnica práctica donde evaluamos habilidades reales de edición, storytelling, edición y creatividad",
De esta manera, con Ola Creators se pueden filtrar cientos de perfiles para presentar al cliente únicamente una shortlist con los tres candidatos que mejor encajan con el tono de marca y los requisitos, ahorrándole horas de cribado y asegurándole que quien contrate sabe ejecutar desde el día uno.
Pero Irene y Claudia crearon su empresa con una misión: usar la tecnología para ayudar a que más gente pueda crear contenido que conecte y cuente la historia de cada empresa.