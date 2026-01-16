El Gobierno valenciano evita aclarar si se reunirá con Montero para negociar el nuevo modelo de financiación

El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha evitado aclarar este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell si el ejecutivo del que forma parte está dispuesto a reunirse con el Ministerio de Hacienda para negociar cualquier aspecto del nuevo modelo de financiación pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

En su lugar, Barrachina ha advertido que lo "primero" es que el Ejecutivo plasme esa propuesta en un proyecto de ley, que lo redacte, y lo remita al Congreso de los Diputados para su tramitación. A partir de ahí, el Consell decidirá si entra a negociar la reforma o no. Pero mientras eso no ocurra, ha señalado, lo que hay sobre la mesa no es más que "un anuncio de Sánchez, como tantos otros".

El también conseller de Agricultura ha resaltado la "disposición máxima" siempre del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca a dialogar, pero ha puesto nuevas condiciones a María Jesús Montero para debatir su propuesta, "que solo una comunidad autónoma de 17 aprueba, Cataluña".

"De entrada, le faltan cuatro cosas a la propuesta: un fondo de nivelación de 1.700 millones, el mismo que el PSOE llevaba en sus presupuestos a modo de ingresos ficticios", ha subrayado en referencia a las cuentas elaboradas en su momento por el anterior gobierno autonómico de Ximo Puig.

"Pero también una mejor consideración de la dependencia para sufragar el 50% de los gastos; los 1.000 millones de euros para cubrir los gastos de los desplazados sanitarios que la Comunitat Valenciana atiende; además de la quita de la deuda", ha añadido.

De nuevo en este punto Barrachina ha evitado aclarar si acudirán a las reuniones bilaterales anunciadas por Montero para detallar y definir la letra pequeña de la reforma. "Tú quieres acordar un sistema de financiación para los españoles y lo pactas exclusivamente con aquel condenado a 13 años por malversación, por sedición y por acoso contra los españoles", ha manifestado en relación a Oriol Junqueras.

En este sentido, ha indicado que los "siguientes pasos" deben ser que el "anuncio" de Sánchez esté "por escrito". "Él no es presidente del Gobierno solo para contar aquello que se le ocurre, que tiene todo el derecho, sino para presentar proyectos. Y cuando se presente, se debate. Y en ese debate, con las propuestas concretas nos posicionaremos", ha enumerado.

Barrachina ha asegurado que el Consell con el Ejecutivo central está en contacto "todos los días para todo lo que entendemos que sea conveniente para los valencianos" y ejemplo de ello es la constitución de la comisión mixta tras la dana.

Por tanto, ha garantizado que la Generalitat realizará "aportaciones siempre", pero ha afirmado desconocer "el formato" de las reuniones.

El conseller ha recalcado que el proceso para presentar un sistema de financiación autonómico es un texto legal "que debía haber sido presentado en 2018", por lo que el hecho de que "siete años más tarde estemos enredados en cómo y quién se va a ver es responsabilidad directa y expresa de Pedro Sánchez".

Finalmente, preguntado sobre "qué ha cambiado" desde que el pasado lunes el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, afirmara que la cifra de la propuesta del nuevo sistema de financiación "no pintaba mal" a calificarlo de "chantaje" el miércoles tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Barrachina ha dicho que no ha "cambiado nada".

"No ha cambiado nada" desde el modelo impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que era "difícilmente empeorable" para la Comunitat Valenciana, y ha recalcado que el proceso actual "no podía haber comenzado de peor manera".

"El hecho de que salga Esquerra Republicana a anunciar la financiación de todos los españoles es simplemente una necesidad parlamentaria acuciante de Sánchez. Es el deseo de ganar apoyos para alargar su estancia en La Moncloa", ha zanjado el portavoz del Gobierno valenciano.