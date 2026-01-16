Los franquiciados de Jeff, en el juicio por estafa: "Nos sentimos totalmente engañados. Lo que nos prometieron no se cumplió"

La Audiencia Provincial de Valencia celebró este jueves la primera sesión del juicio a los responsables de la compañía Mr. Jeff por la investigación que apuntó a que habrían diseñado, presuntamente, un sistema de estafa continuada que habría provocado graves perjuicios económicos a franquiciados, familias trabajadoras y pequeños inversores en España.

Durante la vista, varios franquiciados describieron ante el tribunal un mismo 'modus operandi': captación a través de redes sociales, promesas de "alta rentabilidad" y hasta una llave en mano que se hacía a un coste superior al prometido.

Los afectados, que declararon como testigos, coincidieron en que, antes de montar su franquicia, Mr. Jeff se presentó con "una imagen de multinacional tecnológica de éxito, con cifras de expansión (1.600 locales en todo el mundo) y promesas de rentabilidad que no se correspondían con la realidad operativa del negocio".

En respuesta a la letrada de los acusados sobre si leyó el documento de información precontractual que facilitó la compañía, en el que se indicaba que las ganancias eran "proyecciones", una testigo relató: "¿Proyección? Sí. Compré una franquicia que supuestamente era exitosa mundialmente y me he sentido totalmente engañada. Lo que prometieron no se cumplió".

M.E. señaló ante el tribunal que desembolsó un total de 111.000 euros en gastos: 75.000 correspondientes al pago del traspaso de la franquicia y el restante en maquinaria para adecentar el negocio.

"No podía rescindir el contrato con Mr. Jeff. Me pedían hasta 40.000 euros de indemnización si cambiaba de marca", afirmó a continuación.

El damnificado explicó que para poder sacar adelante el negocio tuvo que solicitar un préstamo ICO en plena pandemia que a día de hoy sigue pagando.

Según su testimonio, la aplicación "delivery" apenas generaba pedidos y le decían que "había cambiado el algoritmo". "Dije, esto está mal estructurado, pero me respondieron que es lo que yo había firmado. A 5€ por pedido de lavandería no me salían las cuentas".

Es entonces, relató, cuando empezó a contactar con otros inversores a través de redes sociales. Descubrió que había afectados en México, Argentina, Colombia, Filipinas y otros países, que le comunicaban los "mismos fallos tecnológicos y una rentabilidad muy lejos de la anunciada".

Eloi Gómez, CEO de Jeff, durante la inauguración de la primera lavandería de la firma en Asia. EE

Otra franquiciada de Zaragoza, M.B., contó que le aseguraron que el 80% de la clientela llegaría a través de la app y de campañas de marketing local gestionadas por la marca, pero en siete meses solo recibió "cuatro pedidos" por esa vía.

El resto del trabajo lo consiguió ella mediante buzoneo y los vecinos que vivían en la misma finca donde montó el establecimiento, mientras veía cómo la inversión inicial -que se había presentado como "llave en mano" por unos 28.000 euros- se le había disparado en cifras muy superiores, "hasta 50.000€".

"Nadie nos ayudó, nos engañaron. No piensas en que te puede pasar. Sigo pagando", resumió entre lágrimas, tras relatar el impacto económico y personal que sufrió."Llegaba a casa a las 2:00, me levantaba a las 8:00 y llevaba a mis hijos al colegio. Pasé siete meses sin verlos prácticamente".

La abogada de los acusados le insistió en que, en la letra pequeña de la información facilitada antes de montar el negocio, se advertía de que no constituía una "garantía de rentabilidad", pero M.B. no recordó si lo leyó.

Llave en mano

Muchos de los afectados declararon que Mr. Jeff "les obligaba" a acondicionar el local a través de la empresa ERC Reformas Llave en Mano (representada por el apoderado que también acude como testigo).

Otros señalaron que lo hicieron mediante Integral Solutions Mir S.L y Mr. Jeff "no daba otra opción".

A preguntas de la representante legal de los acusados sobre si había consecuencias en caso de no suscribir el contrato con ERC o Integral Solutions Mir, la mayoría respondió que les obligaban.

Tras insistir, una de las denunciantes contestó: "Nos habríamos ahorrado dinero si lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta".

El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia abrió juicio oral al cofundador y CEO de la compañía Jeff, Eloi Gómez; al director de expansión nacional, José Izquierdo; al director de expansión internacional, Miguel Jarabú; y a las mercantiles Mr Jeff España, S.L. y Mr Jeff Labs, S.L. por un presunto delito continuado de estafa, de administración desleal, de falsedad documental, de publicidad engañosa y de insolvencia punible.

Como medida cautelar, el juzgado requirió a los acusados y a las sociedades implicadas la prestación de una fianza conjunta de 1.331.000 euros, bajo apercibimiento de embargo de bienes o acreditación formal de insolvencia.

Así consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de València, con fecha del 28 de enero, en el que se indicó que existen "indicios de racionalidad fundados".

Al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los acusados ejercieron este jueves su derecho a declarar en último lugar en el juicio. La sesión continuará el próximo 30 de enero.

Jeff

La startup Jeff inició su andadura con la lavandería a domicilio Mr Jeff y extendió los servicios de su app al deporte, la peluquería, la belleza y los masajes.

Según informó EL ESPAÑOL-Invertia, tras la pandemia de la Covid-19 sufrió problemas de liquidez que derivaron en un embargo a la empresa por parte de Hacienda y en el retraso de nóminas y de los pagos previstos en su ERE.