La nueva financiación mantiene a la Comunitat 2,2 puntos por debajo de la media por habitante, según Fedea

La nueva propuesta del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno de España a las CCAA mantendría a la Comunitat Valenciana por debajo de la media en financiación por habitante, según cifra un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Pese a que Fedea calcula que la propuesta de nuevo sistema de financiación autonómica impulsada por el Ejecutivo central y pactada con ERC supondría 496 euros más por habitante para la Comunitat Valenciana, la autonomía pasaría de estar siete puntos por debajo de la media a estar a 2,2.

En este contexto, tomando como referencia el análisis del impacto de la medida en la financiación autonómica, según Fedea, la Comunitat sería la segunda autonomía que más vería incrementada su financiación por habitante, tan solo por detrás de Cataluña, que la mejoraría en 507 euros.

Tras la Comunitat Valenciana figuran Murcia, con un incremento de 468 euros por persona, Baleares, con 450 euros, y Madrid, con 409. En cuanto a Baleares, se situaría como la región con mayor porcentaje sobre la media nacional con 12,5 puntos por encima.

Con la reforma, otras comunidades también verían modificada su financiación con respecto al sistema actual y se situarían por encima de la media, como Cataluña, con seis puntos por encima, o Madrid, con 1,5 puntos sobre la media (hasta ahora estaban por debajo).

Algo que no ocurre con la Comunitat Valenciana, que, pese a ser la segunda autonomía que más ve incrementada la financiación por habitante, todavía se encuentra por debajo de la media nacional en este ámbito.

Por otra parte, el informe también detalla que cada valenciano recibiría 3.650 euros tras la reforma presentada la pasada semana por la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero.

Y es que la media española se situaría en 3.731 euros, 81 euros por encima de las cifras de la Comunitat Valenciana.

La CCAA mejor financiada en términos per cápita sería Baleares, con 4.196 euros por persona, 546 euros por encima de la Comunitat; mientras que Cataluña alcanzaría los 3.977 euros por habitante, 327 más que cada valenciano.

"Mejora ligeramente"

En su análisis, Fedea pone de manifiesto que pese a que "la propuesta mejora la estructura general del sistema", tan solo lo hace "ligeramente".

"Ese esquema supone una simplificación importante del modelo y se traduce, de entrada, en un reparto más equitativo de sus recursos, con menores disparidades entre territorios y la desaparición, en principio, de reordenaciones caprichosas de los mismos en términos de recursos por habitante ajustado", explica la Fundación.

Pese a ello, Fedea alerta de las "ocurrencias" que incluye la nueva propuesta a través de la introducción de el Fondo Climático y el Mecanismo IVA Pymes. "Reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar", asegura.

"El Fondo Climático repartirá mil millones de financiación incondicionada entre las CCAA, supuestamente para luchar contra el cambio climático, primando fuertemente a las del litoral mediterráneo por estar presuntamente "más expuestas" a este fenómeno", detallan.

Sobre el Mecanismo del IVA de las pymes societarias, Fedea afirma que "menos sentido aún tiene la imaginativa excusa que se ha buscado para darle a Cataluña una jugosa prima de financiación a cuenta del IVA de las pymes societarias".

Según expone, "es cierto que estas empresas tienen un peso atípicamente elevado en la economía catalana y que ésta mantiene un saldo exportador neto importante con el resto de España, lo que hace que el peso de Cataluña en la recaudación total del IVA pymes sea superior a su peso en el consumo, algo que no suele suceder en otros territorios, o al menos no en el mismo grado. Pero ¿y qué?".

"No está nada claro que esto genere algún beneficio social que haya que compensar con cuantiosas transferencias, o que el mecanismo propuesto genere incentivos para la formulación de una política sensata de apoyo a las empresas", concluye.