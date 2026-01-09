Bernabé anuncia 3.670M€ más de financiación valenciana sin aclarar si la Comunitat estará en la media por habitante

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que la autonomía recibiría 3.670 millones de euros más si se aprueba el nuevo modelo de financiación autonómica presentado este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El nuevo sistema, según Bernabé, "incrementaría en un 18% los recursos de la Comunitat" y "corregiría una infrafinanciación histórica" gracias a las modificaciones que introduce, como la cesión del IRPF a las autonomías, que pasa del 50% actual al 55%, y la del IVA del 50% al 56,5%.

También por "la nivelación horizontal, que tiene que ver con la solidaridad interterritorial, con el fondo para combatir el cambio climático y el censo poblacional", según ha especificado la delegada del Gobierno que, sin embargo, no ha podido precisar si con este aumento de ingresos la Comunitat se situará en la financiación media por habitante.

Según Montero, el Estado hará importantes aportaciones para reducir las distancias que el modelo de población ajustada puede generar por territorios. Concretamente, pondrá unos 19.000 millones para recortar en dos tercios la diferencia económica entre la región mejor financiada por habitante y la peor.

Preguntada sobre si, de esta manera, la financiación por habitante de la Comunitat Valenciana se acercaría a la media o seguiría situándose por debajo como hasta ahora, Bernabé ha asegurado que "habrá tiempo para analizar", pero no ha podido precisarlo.

En su lugar sí ha subrayado que la autonomía es una de las que más recibe con el reparto previsto, "incluso por encima de la media" y que ello corrige "en gran medida una de las reivindicaciones históricas".

Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, el nuevo modelo aportará unos recursos de 224.507 millones de euros en 2027, que es cuando se quiere poner en marcha. Esto supone casi 21.000 millones más que con la financiación autonómica actual.

De estos, la valenciana ingresaría 3.670 millones de euros, la tercera que más recursos percibiría solo por detrás de Andalucía y Cataluña. Quedaría, no obstante, por delante de comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Murcia.

Petición a Llorca

Durante la atención a medios, Bernabé ha especificado que este incremento equivale a "el coste de todo el personal de Primaria y Secundaria de la educación pública, o a todo el personal de Primaria y atención hospitalaria de la Comunitat Valenciana".

Además, según ha dicho, con este presupuesto se podrían construir 18.000 viviendas públicas al año o se podría multiplicar por 12 el presupuesto de Vivienda de la Generalitat Valenciana". "En tres meses eliminaríamos la lista de espera de mamografías con solo el 0,16% del incremento", ha manifestado.

Por ello, la delegada del Gobierno en la Comunitat ha pedido al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se ponga en contacto con los diputados del PP valencianos en Madrid para que apoyen el nuevo modelo de financiación. "No tiene otra cosa que hacer", ha valorado.

"Podemos decir alto y claro que el Gobierno pone solución definitiva a la infrafinanciación de la Comunitat, a un sistema que el PP dejó caducar y que no quiso negociar", ha concluido.

