Héctor, dueño de una empresa valenciana que triunfa tras 14 años: "En 2025 hemos vendido 21,6 millones de cafés"

Hospitales, bares ubicados en polígonos industriales, cafeterías de clubes deportivos o restaurantes de cualquier nivel son algunos de los escenarios donde la Navidad también se celebra. Hasta allí, y muchos más lugares, llega Cafesoy.

Héctor García puso la primera piedra del negocio junto a su padre, Venancio García, en plena crisis, una época en la que iniciar proyectos era muy complicado.

"No nos conocía nadie. Empezamos con una furgoneta pequeña y vendíamos café que no tenía ni el logo de la marca, porque todavía no existía", recuerda de los inicios en 2011.

Pero el éxito es claro 14 años después: en 2025 han vendido un total de 21,6 millones de cafés. La clave, por encima de todo lo demás, ha sido dar servicio de calidad.

"Haber conseguido que la gente nos dé la oportunidad de trabajar a su lado y crear un estilo propio de café ha sido lo más difícil, pero ahora es lo que más nos enorgullece", afirma el dueño, que constata con orgullo de quien se ha hecho a sí mismo: "Para mí Cafesoy es como mi hijo mayor. De hecho, siempre digo que tengo tres hijos".

Héctor García sostiene que Cafesoy divide su trabajo en dos: "Un 50% es el producto y el otro 50% es el servicio y trato al cliente. Nos diferencia ese trato personalizado que nos permite hablar de tú a tú con quien requiere de nuestro producto".

La empresa de Alaquàs (Valencia) aspira a estar cerca del trabajador y el consumidor. Y esa ha sido una de las diferencias para que el negocio haya crecido fuertemente en los últimos años.

Héctor García (segundo por la izq.), junto a parte de su equipo. EE

En 2020, de hecho, vivió un punto de inflexión durante el período de la pandemia, que le permitió dar un paso hacia la ampliación de su mercado, pero siempre manteniendo la identidad valenciana tanto a nivel de producción como de venta.

Actualmente, Cafesoy hace llegar su café a 1.000 empresas a lo largo de la Comunitat Valenciana, lo que evidencia su arraigo y relevancia a nivel autonómico.

Estas navidades no serán distintas. Por ello, con el lema "El espíritu de estas fiestas no solo llega a todas partes, sino que Cafesoy también", la firma valenciana de producción y distribución cafetera quiere rendir homenaje a todos aquellos que trabajan en esta época.

Para Héctor, no hacen falta grandes escenarios, sino que lo más importante suele pasar por ofrecer un trato humano y cuidar los detalles.

Con estos valores, Cafesoy ha querido lanzar su primer spot navideño, que ya se puede visualizar en su perfil de Instagram y más adelante se impulsará en otras plataformas porque, para la empresa, "La Navidad sabe a café valenciano".

La marca aspira así a felicitar las fiestas a todos sus clientes, y de paso, pone en valor el trabajo realizado diariamente en los establecimientos a los que distribuye: esos que sirven café y hacen posible la rutina de muchos otros empleados.

La compañía tiene muy presente formar parte de la rutina de la gente, sin necesidad de ser protagonista.

Entre los clientes más reconocidos a los que Cafesoy sirve su producto están el equipo deportivo Levante UD; el restaurante Front, en la Marina de Valencia; o el Tanatorio Municipal de Valencia.

En el spot de navidad también aparece la Cafetería Bahía, situada en la calle La Paz; pero también el Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia. Dos lugares que ejemplifican lo que es Cafesoy: "llegar a todos nosotros, bien estemos en nuestro tiempo de trabajo o de ocio".

Con la idea de poner en valor a quienes lo consumen, Cafesoy ha querido lanzar su primer spot navideño y, comunicar de esta forma que está en todos los lugares donde se necesita un buen café en cualquier momento del día.

14 años

En un entorno híper saturado de café de especialidad y marcas comerciales, Cafesoy cuenta con la ventaja de ser una empresa familiar y con capacidad de adaptarse a clientes de todos los tamaños.

El dueño explica que elaborar este spot tiene como objetivo poner en valor esa vocación de "estar en todas partes, es algo que nos dicen mucho".

Esta idea se confirma si se observan los números. En el primer mes de negocio, en mayo de 2011, Cafesoy facturó 1.600 euros; mientras que este año alcanza los 4 millones de euros, lo que evidencia un crecimiento considerable en apenas 14 años.

La facturación a nivel empresarial tiene su traducción al ámbito gastronómico de forma esclarecedora.

Cafesoy. EE

Cafesoy, en 2025, ha vendido unos 216.000 kg de café, lo que equivale a 21.600.000 tazas servidas, aproximadamente.

"Tazas que llegan a nuestro día a día de la mano de algún camarero o restaurador, que nos atiende con una sonrisa y nos transmite la alegría de compartir un café, también en estas fechas navideñas", explica García.

De primera calidad

Para llegar al nivel actual, Cafesoy ha trabajado de forma interna diferentes procesos que le diferencian.

Recientemente, la compañía ha adquirido un tostadero propio en Burriana, lo que garantiza controlar el proceso de elaboración del producto de inicio a fin.

También destaca la figura del barista, que se encarga de hacer revisiones trimestrales de las cafeteras y acompaña al cliente en el proceso de aprendizaje de elaboración del café. Esto dota de mayor calidad de presentación al producto en su servicio final.

En cuanto al origen, la empresa elabora un café de primera calidad teniendo como base la mezcla de los mejores cafés africanos, sudamericanos, centroamericanos y asiáticos.

Cafesoy. EE

Esta combinación permite idear de forma simple y práctica ese particular aroma y sabor al alcance de muchos.

Con nueve productos de café en grano, la compañía puede abastecer a los más diversos gustos, acercándose a los paladares más exigentes.

La oferta de Cafesoy es amplia: café natural, de mezcla, café en grano arábico 100%, café descafeinado en grano, café Trade Oro Arábica, café Taza de Oro, café orgánico y café orgánico descafeinado son sus productos más demandados en horeca y cliente final.