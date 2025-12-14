Ignacio Gaitán, director general de Spin Master: "La tecnología y el juguete tradicional no están enfrentados, están conectados"

"La forma de jugar evoluciona al ritmo de la sociedad", asegura Ignacio Gaitán. El director general de Spin Master Iberia cree que en la actualidad el entretenimiento infantil vive una transformación acelerada donde tradición y tecnología avanzan de la mano sin necesidad de enfrentarse.

"Para mí, no están en conflicto, están conectados. La tecnología aplicada en el juguete tradicional claramente conduce al éxito de ese juguete. Obviamente, no siempre la tecnología aporta un valor añadido al juguete, y es necesario saber combinar ambas áreas", explica Gaitán.

Para el director general, los niños de hoy reciben "estímulos constantes a través de plataformas digitales". Sin embargo, apunta que "el juguete tradicional sigue siendo relevante para ellos" y que, además, "quieren entretenerse con juguetes que se acerquen a sus personajes favoritos".

Bajo esa premisa trabaja Spin Master, una empresa multinacional canadiense líder en entretenimiento infantil, famosa por crear, diseñar y comercializar juguetes, franquicias de entretenimiento y juegos digitales, como la Patrulla Canina, Bakugan o Hatchimals.

Ignacio Gaitán, por su parte, es el director general de Spin Master Iberia, Italia y Grecia. Como empresa, eligieron Valencia como sede de la compañía, una decisión que según él "fue muy fácil".

"La Comunitat Valenciana tiene una larga tradición en la industria del juguete y el nivel de los profesionales y su conocimiento del sector es muy alto. Por esta razón, fue muy fácil elegir Valencia como sede de la empresa para España y Portugal", explica.

En la actualidad, con la irrupción de las redes sociales y las tecnologías, Gaitán es consciente de que los hábitos de consumo de los más pequeños pueden sufrir variaciones, sobre todo, en los niños mayores de cinco años.

En el análisis sobre cómo está cambiando el juego, distingue entre niños de hasta cinco años, que mantienen patrones similares al pasado, y los mayores, expuestos a tendencias globales, modas instantáneas y un volumen de información nunca visto.

Ignacio Gaitán. EE

"Los niños mayores reciben una multiplicidad de información mucho mayor que antes. Hace años, querían jugar con lo que veían en la tele o en el cine, ahora reciben estímulos mucho más variados y frecuentes y les atraen conceptos de países lejanos como Japón o Corea", sostiene.

Tecnología y tendencias

Con el objetivo de conectar la tecnología con la tradición en el sector del juguete, la compañía ha comenzado también su campaña navideña para este año con el foco puesto sobre los productos que liderarán las ventas este diciembre.

"Las categorías del mercado que más han crecido hasta ahora han sido los juguetes de construcción y los juegos de mesa. Pero marcas clásicas como Patrulla Canina o La Casa de Muñecas de Gabby también van a ser de las más demandadas", explica.

En estas tendencias, también cobra gran importancia en la actualidad el fenómeno conocido como kidult, que atiende a los patrones de consumo de las personas adultas con un interés por productos asociados a edades tempranas. Algo que tienen muy en cuenta en Spin Master por el crecimiento del sector.

"Hay que estar muy atento y escuchar al mercado y entender qué se está poniendo de moda en cada momento. Hay propiedades que ya sabemos que son permanentes porque están basadas en

películas y series clásicas del pasado, pero hay otras cuya vida sólo dura meses.

Es por ello que Gaitán resalta la importancia de tener "la capacidad de detectarlo y reaccionar a

tiempo para crear una oferta atractiva".

Esa es la base de Spin Master. "Empezando por nuestros procesos de fabricación, y siguiendo con el desarrollo de nuevos conceptos de juguetes hasta la creación de licencias, Spin Master es claramente una de las empresas que más positivamente está influyendo en la evolución de la industria del juguete a nivel mundial", concluye.