Así contratará PowerCo a sus trabajadores de la gigafactoría de Sagunto: 500 operarios en enero y 1.600 personas en 2028

El viento golpea con virulencia y levanta polvo en suspensión en las obras de la gigafactoría de Sagunto. Años después de que se anunciara la construcción del megaproyecto de PowerCo, la ansiada finalización de la construcción de la primera fase se acerca.

En una explanada que el clima convierte en un espacio casi desértico, las estructuras de casi 30 metros de altura son el centro de la modernidad en el Parc de Sagunt. La filial del Grupo Volkswagen ya ha colocado 1.235 pilares, y aunque algunos todavía lucen desnudos, otros edificios cuentan los meses para comenzar a producir.

EL ESPAÑOL ha podido acceder al corazón del futuro del mercado automovilístico que comienza a ser ya una realidad. El movimiento es constante. Los camiones, las hormigoneras y los obreros de la fábrica trabajan para llegar al plazo de finalización de la obra civil de la primera fase. Navidad es el objetivo.

Y de la mano de las obras llegan también las contrataciones. PowerCo ha detallado que contratarán 500 operarios a partir del próximo mes de enero con la vista puesta en el comienzo de la producción de las celdas de baterías para los coches eléctricos, que será en el año 2027.

Actualmente, la filial cuenta con un equipo de 300 trabajadores; pero, a partir del primer mes del año 2026, los operarios que se incorporarán de forma directa en la fabricación de celdas. En total, en el segundo trimestre del año la compañía contará con 800 empleados.

Un número que incrementará progresivamente en función de la demanda y en el que también influirá la finalización de las obras en el plazo previsto. "Las obras avanzan a buen ritmo", ha asegurado Javier Rivera, CFO de PowerCo Spain.

Mientras que el primer bloque ya cuenta con la estructura casi finiquitada, incluso con las salas blancas y secas, "claves" para la producción, el segundo, la producción comenzará en el año 2027. Cuando los edificios productivos estén a pleno rendimiento, trabajarán alrededor de 1.600 personas.

En este periodo de contratación, la compañía ha detallado que necesitarán empleados en las áreas de producción, mantenimiento, control de calidad y logística.

Un engranaje preciso

Hasta el más mínimo detalle es crucial para el correcto funcionamiento de un engranaje preciso y robusto en el que todo está medido y los procesos funcionan como un reloj.

Para el proceso, junto a los bloques de fabricación, divididos en un edificio de producción de celdas y otro de Formación y Envejecimiento, donde las celdas "se maduran" durante 11 días, los edificios de logística de entrada (uno para cada bloque) y el de salida (único para los dos) serán fundamentales para la producción y el transporte de las celdas.

Del bloque en los que la estructura ya corta el paso del feroz viento, saldrán a máxima capacidad 55.000 celdas para fabricar baterías eléctricas al día tras haber cumplido su periodo de envejecimiento.

En cuanto a los edificios de logística de entrada, 25.000 metros cuadrados de infraestructura recibirán cada día las materias primas necesarias para la fabricación.

Con una capacidad de operar de manera autónoma por cuatro días ante una falta de suministros, tal y como ha explicado Daniel Gil, responsable de logística interna de PowerCo, el ferrocarril parece la opción más viable para la llegada de la materia prima.

A través de la Plataforma Intermodal que conectará la gigafactoría con el Puerto de Sagunto y el Corredor Mediterráneo a partir de 2027, PowerCo "apuesta por una logística sostenible, que reduzca la huella de carbono y las emisiones".

3.000 millones de euros

El megaproyecto es ambicioso pero es ya una realidad. Tal y como ha detallado Rivera, cuenta con una inversión de 3.000 millones de euros entre las dos fases "comprometidas", ya que desde la filial no descartan una tercera fase del proyecto.

Lo que ya sobrevuela el fin de las obras de la primera fase es que la producción arrancará en el segundo trimestre de 2026 con celdas de baterías LFP y a "medio y largo plazo" se podrán introducir celdas de iones de sodio o de estado sólido.

Cada bloque tendrá una producción de 10 GW/hora y la gigafactoría ya ha recibido pedidos. La sede podrá suministrar a la fábrica de Seat en Martorell y la de Landaben, así como otras fábricas del Grupo Volkswagen en Europa, ha resaltado Rivera.

132 hectáreas o 162 campos de fútbol. No importa la medida utilizada para contabilizar el tamaño del faraónico y moderno proyecto. La gigafactoría de Sagunto pone la mirada en un futuro que ya es presente y que es una realidad. Llega de la mano de PowerCo y el coche eléctrico.