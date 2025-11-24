PowerCo avanza en las obras de la gigafactoría de Sagunto y fabricará las primeras celdas de baterías en septiembre de 2026

En funcionamiento las 24 horas al día los siete días de la semana. Así funcionará la gigafactoría de celdas de baterías para coches eléctricos que PowerCo está construyendo en Sagunto. Unas obras que avanzan "a buen ritmo" y sobre las que comienzan a descontarse los meses para su puesta en funcionamiento.

De hecho, la obra civil del primer bloque de producción de celdas estará terminada antes de la Navidad de 2025 con una capacidad de 10 GW. A ella, también se sumarán los edificios logísticos de entrada y salida de materias primas, los cuales ya tienen la estructura prácticamente terminada.

Así lo han comunicado desde la filial del Grupo Volkswagen durante una visita a las obras de la gigafactoría en las que, además de dar detalles sobre la composición de los centros productivos y su distribución, se ha hecho balance de la evolución del proyecto y se han explicado algunas expectativas de futuro sobre plazos y contrataciones.

El CFO de PowerCo Spain, Javier Rivera, ha destacado el inicio de la instalación de las salas blancas y secas, en las que se desarrolla el proceso productivo y que garantizan las condiciones de temperatura, humedad y ausencia de partículas necesarias para la fabricación de celdas con todas las garantías.

"Es un hito clave en nuestro proyecto, que inicia la recta final para el arranque de la producción a finales de septiembre del próximo año", ha afirmado Rivera. El plan de la filial es que a partir de Navidad, cuando finalice la obra civil, se comiencen a instalar los materiales y el equipamiento necesario para la producción.

El objetivo es septiembre de 2026, fecha en la que quieren comenzar la fabricación de celdas en el primer bloque productivo de la filial. También sobre los plazos, el segundo bloque de producción, que se encuentra en construcción, se prevé que esté concluido en 2027.

Actualmente hay alrededor de 1.400 personas trabajando en la construcción de la gigafactoría entre el equipo de PowerCo, el equipo de proyectistas, la dirección de obra y las distintas empresas constructoras.

"En apenas un año hemos levantado 11 edificios industriales -incluyendo bloques de producción, áreas logísticas y edificios auxiliares—, instalado 1.235 pilares y completado la estructura, cubiertas y cerramientos de los principales edificios del bloque 1, utilizando más de 11.000 toneladas de acero estructural y 12.000 m de panel sándwich", ha apuntado.

Empleo en la gigafactoría

En cuanto a la contratación, PowerCo contratará a lo largo de 2026 a 500 trabajadores con titulaciones profesionales, a los que impartirá formación específica en baterías.

Según han detallado, se necesitarán empleados en las áreas de producción, mantenimiento, control de calidad y logística. La empresa ya cuenta con una plantilla propia de 300 personas, por lo que terminará el año 2026 con cerca de 800 trabajadores.