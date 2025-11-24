El centro comercial más grande de Valencia abrirá en 2028: tendrá más de 240 tiendas y 4.000 plazas de aparcamiento

Todavía no se han iniciado las obras, pero el momento de la gran apertura se acerca. El centro comercial más grande de Valencia tiene previsto abrir al público en 2028, algo que influirá radicalmente en el ocio y consumo en la ciudad.

Por sus características, es inevitable. Entre otras especificaciones, el centro comercial contará con más de 100.000 metros cuadrados, 220 tiendas y 4.000 plazas de aparcamiento. No lo habrá más grande en Valencia.

Se ubica en uno de los extremos del nuevo barrio de Turianova, un espacio que AQ Acentor está creando en una superficie de 500.000 metros cuadrados, con más de 2.000 viviendas (400 son VPO).

El proyecto Infinity, así se bautizó, conllevará una inversión por encima de los 400 millones de euros para su desarrollo y generará en torno a 3.000 puestos de trabajo indirectos y 6.000 directos.

Ahora, con la llegada de 2026 empezarán las obras de este nuevo y atractivo espacio. Eso sí, los ciudadanos de la ciudad tendrán que esperar más de 700 días para poder pasear por sus instalaciones. Las obras está previsto que duren dos años.

Entre las prestaciones que ofrecerá el nuevo centro comercial de Valencia figuran algunas más habituales y otras más disruptivas. Evidentemente, en las instalaciones habrá comercios, restaurantes y un cine.

Pero eso se encuentra prácticamente en cualquier otro centro comercial, y si el proyecto Infinity aspira a ser el más grande de Valencia, su oferta de ocio debe serlo también.

Así, además de comprar ropa, ver una película y tomarse un café, quienes acudan a este espacio podrán desde disfrutar en una piscina de olas hasta escalar en un rocódromo. E incluso trasladarse a un mundo completamente diferente gracias a un espacio de realidad virtual.

Y no solo buscan ser un centro comercial referente por la cantidad de tiendas, sino también en materia de sostenibilidad. Porque además de tiendas, el espacio contará con zonas verdes, un uso responsable del agua y mucho reciclaje.

El proyecto

El empresario Tomás Olivo, a través de la firma General de Galerías Comerciales, adquirió en septiembre el mayor centro comercial en construcción de Valencia, ubicado en el barrio de Turianova, en Valencia, junto al Hospital Universitario de La Fe.

Tal como confirmó EL ESPAÑOL, Olivo y AQ Acentor acordaron el traspaso del proyecto, que cuenta con todas las licencias pertinentes para iniciar su construcción. La operación se cerró por un importe cercano a los 60 millones de euros.