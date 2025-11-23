Sergio (22), emprendedor: de estar castigado de niño "por trabajar" a fundar una empresa que roza 1M de euros facturados
El joven madrileño y afincado en Valencia montó su primera empresa de videojuegos a los 12 años, mientras estudiaba Primaria.
Más información: Marcos, empresario de 22 años, sobre ser autónomo en España: "Estamos abandonados, por eso cada vez quedamos menos"
Tiene 22 años, pero lleva media vida dedicada al emprendimiento. Literalmente. A los 12 años, siendo un niño, el emprendedor Sergio Conejo asegura que ya empezó con algunos proyectos. El primero fue una comunidad de videojuegos que "llegó a ser la segunda más grande de España".
Era un niño. Todavía estaba en el colegio, por lo que se vio obligado a compaginar sus estudios de Primaria, la ESO y Bachiller con sus proyectos personales. Natural de Madrid, no sabía que siendo menor de edad se independizaría en Valencia para entrar en una aceleradora de startups.
Sus padres tampoco. Sergio no sacaba buenas notas, y recuerda cómo en casa le castigaban "sin trabajar", ya que es lo que más le apasionaba hacer de niño.
"Yo tenía claro que no quería trabajar de algo normal", confiesa Sergio. Y recuerda algo que le marcó en su infancia: "Yo en el colegio veía a padres que podían recoger a sus hijos y otros que no, y pensaba en las limitaciones de un trabajo de oficina".
Esto, asegura, le hizo "cambiar el chip". "Pensé que yo quería dedicarme a lo que a mí me gusta, me llene y donde sobre todo yo pueda decidir", apunta.
Empezó jugando. Con seis años le regalaron una consola de videojuegos, y así se empezó a "aficionar". "Me tiraba todo el día en casa jugando, además de que a mí no me gustaba estudiar", explica.
Lo que realmente le gustaba era saber "cómo se hacían los juegos", y gracias a simples vídeos de YouTube, con nueve años empezó a desarrollar sus propios videojuegos: "Eran muy simples, pero fui evolucionando. Con 12 ya hacía cosas más serias y monté mi primera empresa".
Además, durante esos años se centró en hacer páginas web. "Empecé a descubrir la tecnología y a vender páginas web a otras empresas", relata Sergio. De hecho, así es como creó su primera agencia. "Así estuve hasta los 16 años, cuando fundé el proyecto más grande que tengo", añade.
Se trata de Worksible."Soy una persona a la que le gusta estar creando cosas continuamente, me gusta intentar solucionar problemas", apunta Sergio, y por eso creó este proyecto.
Con esta idea, Sergio buscaba construir un nuevo paradigma laboral que fuese libre y flexible. "Antes del covid nadie se planteaba teletrabajar, pero yo ya vi que era una necesidad", explica.
Según este emprendedor, "es mejor para el nivel de vida no estar ocho horas en una oficina más otras dos de ir y volver. Se puede hacer todo más fácil".
Por ello, Worksible nació como un "punto de conexión" entre freelancers y empresas: "Nosotros al talento freelance le damos acceso a distintos proyectos".
Asimismo, ahora también buscan reducir la burocracia de las empresas: "Muchas veces el papeleo quita mucho tiempo, nosotros lo aunamos todo en la web".
Esta idea gustó, por ejemplo, a Juan Roig. Y desde hace 4 años forman parte de las startup privilegiadas que trabajan en Lanzadera.
Esta es la aceleradora de Marina de Empresas, un proyecto impulsado por Juan Roig. Allí llegan cada año decenas de empresas prometedoras. Una de ellas es Worksible.
Allí entró Sergio con tan solo 17 años. "Me vine de Madrid a Valencia incluso cuando todavía estaba haciendo exámenes de Bachillerato", recuerda el emprendedor. "Estaba en Lanzadera mientras estudiaba matemáticas", bromea.
Y gracias a este proyecto, también han ganado un par de reconocimientos. Uno de ellos es un premio de Startup de Talento Mejor de España, enmarcado en Valencia Innovation Capital. El Banco Sabadell también les reconoció como mejor startup del año.