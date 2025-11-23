Raúl Sanz, director de una empresa que facturó 800 millones en 2024: "Estamos en 20 países, como Brasil y China"

Con 50 años recién cumplidos y ADN valenciano, TIBA se ha convertido en un gigante global de la logística y las aduanas, presente en cuatro continentes y más de 20 países, como Brasil y China.

Lo que comenzó en 1975 como un pequeño local en Valencia es hoy una multinacional con más de 50 sedes, 2.500 empleados y una facturación de 800 millones de euros en 2024.

Y todo ello sin perder su esencia. La tercera, cuarta y parte de la quinta generación de la familia Romero siguen al frente del grupo.

"Es increíble cómo consiguen mantener ese ADN familiar, con una cercanía que yo no había visto nunca", asegura Raúl Sanz, director de Contract Logistics Iberia en TIBA a EL ESPAÑOL.

Lleva más de 25 años en el sector logístico y año y medio liderando la apuesta más ambiciosa de la compañía: la división de Contract Logistics.

Hasta hace poco, TIBA dominaba la parte más técnica y compleja de la logística internacional: importar el producto desde China, India o Vietnam, gestionar su paso por el puerto de Valencia -donde controlan la frontera aduanera y los trámites administrativos-, y hasta depositarlo en un almacén.

Pero faltaba el último paso: la gestión integral del almacenaje, la preparación de pedidos y el transporte hasta el consumidor final.

"Veían que esa parte no la estaban atacando y crearon la división de Contract Logistics. Ahora somos capaces de ofrecer al cliente una solución total: se olvida de todo y nosotros le hacemos el proceso completo", explica Sanz.

La cifra lo avala. Solo en 2024, TIBA gestionó 5,5 millones de contenedores en el puerto de Valencia, un 14% más que el año anterior.

Actualmente, Contract Logistics representa menos del 5% de la facturación del grupo, pero la meta es ambiciosa: alcanzar el 15% en dos o tres años.

Para ello, la compañía está expandiendo su red de almacenes y plataformas logísticas en España, Portugal y México, con planes de abrir al menos dos nuevas instalaciones en 2026. Una de ellas en Valencia, que contará con entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados.

Innovación

TIBA no solo crece en infraestructura, también en tecnología. La empresa ha sido pionera en España en implementar visión artificial en sus almacenes.

Mediante cámaras, es capaz de rastrear cada producto desde que entra hasta que se carga en el camión, sin intervención humana y en tiempo real.

Además, ha formalizado un acuerdo para incorporar inteligencia artificial y gemelos digitales, una tecnología disruptiva que permitirá simular operaciones logísticas completas antes de ejecutarlas, detectando problemas y optimizando procesos sobre la marcha.

En el terreno de la sostenibilidad, TIBA ha lanzado un proyecto pionero junto a su división de energía solar para alargar la vida útil de los paneles fotovoltaicos instalados en España.

Apuesta así por la circularidad y la reutilización frente al modelo tradicional de usar y tirar. "Prolongar la vida útil de los materiales es clave para reducir nuestra huella de carbono", subraya Sanz.

La dana

La reciente dana que asoló parte de la provincia de Valencia también afectó a TIBA. Dos de sus centros logísticos en Riba-Roja quedaron anegados: uno de ellos sufrió medio metro de lodo en su interior. "Fue dramático. Estuve allí toda la semana siguiente y la situación era terrible", recuerda.

Ningún empleado sufrió daños físicos graves, aunque muchos vivieron momentos de gran angustia. La compañía se volcó en ayudar a la zona afectada y en recuperar la normalidad operativa lo antes posible.

TIBA ha logrado reponerse y continúa con su plan de crecimiento en la Comunitat Valenciana, reafirmando su compromiso con el territorio que la vio nacer hace ya 50 años.