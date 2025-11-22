Este es el pueblo de Valencia en el que más se ha encarecido la vivienda: a 40 minutos de la ciudad y tiene 2.000 habitantes

La localidad en la que más ha subido el precio de la vivienda. Turisme CV

Comprar una casa en Valencia es, en muchos puntos, más caro que nunca. El coste de la vivienda ha incrementado sobremanera en el último año, con subidas en prácticamente todos los municipios de la provincia.

Así se desprende del último informe mensual elaborado por Idealista, en el que se evidencia que prácticamente todos los municipios de la región, a excepción de cinco localidades, han visto cómo el coste del metro cuadrado ha aumentado en el último año.

Pero, de todos ellos, hay uno que destaca especialmente por el incremento de su precio, que no por ser de los más caros. Se trata de Olocau, un pequeño pueblo del interior de la provincia de Valencia, en la comarca del Camp del Túria, donde el precio ha aumentado en un 49,3% respecto a 2024.

En esta localidad de tan solo 2.425 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 1.545 euros, solo un 1,7% por debajo de su máximo histórico.

Incluso, esa subida tan pronunciada supera con creces al resto de localidades que más incremento del precio han sufrido, ya que supera en un 12,5% a Gilet, el segundo pueblo valenciano que ha experimentado una mayor subida en los últimos doce meses (36,8%).

Sin embargo, pese a que la subida es especialmente destacada en Olocau, el precio medio del metro cuadrado en venta se sitúa por debajo del coste medio de toda la provincia, fijado en los 1.877 euros.

En el portal web en el que hay pisos en venta en la localidad, hay principalmente viviendas grandes y chalets con parcela en venta, lo que indica hacia dónde se orienta el mercado inmobiliario en Olocau.

Desde los 160.000 euros se pueden encontrar casas para entrar a vivir, mientras que desde 60.000 se pueden adquirir inmuebles para reformar y rehabilitar.

Los más caros ascienden hasta los 500.000 euros, siendo el de mayor precio un chalet de 241 metros cuadrados con todas las comodidades.

Olocau

La localidad valenciana de Olocau, pese a contar con menos de 2.500 habitantes, es una de las zonas de la periferia que más está creciendo por su cercanía con otras urbes como Llíria, un gran núcleo de población.

Se encuentra a unos 40 minutos del centro de la ciudad de Valencia y es un pueblo que destaca por su ubicación en plena naturaleza.

Se encuentra en el Parque Natural de la Sierra Calderona, en la comarca del Camp de Túria. Uno de sus principales atractivos es el yacimiento Puntal dels Llops, un asentamiento ibérico del siglo V a.C. con visitas guiadas gratuitas.

En el casco urbano se pueden visitar la Casa de la Señoria, la Torre Pardines, y el Castillo del Real, todos con un importante valor histórico.

Pero la principal atracción es para los amantes del senderismo, ya que existen rutas señalizadas como la Ruta de las Fuentes, que recorre varias fuentes tradicionales (como la Font de la Salut o la Font del Frare) y ofrece panorámicas sobre formaciones rocosas rojizas típicas de la zona.