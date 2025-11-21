Sergio, emprendedor, creó "el Tinder de los trabajadores": "Las empresas eligen al 'freelance' que mejor encaje en el puesto"

Sergio Conejo tiene 22 años, es madrileño aunque desde hace cuatro años vive en Valencia, y lleva toda su vida dedicada al emprendimiento.Su proyecto más grande es Worksible, "el Tinder de los trabajadores".

Es una página web, y a través de ella, las empresas buscan a trabajadores freelance para cubrir sus necesidades. Se puede asemejar un poco a la app de citas, pero en lugar de buscar a la media naranja, se busca a quien mejor encaje en el puesto.

Con esta idea, Sergio buscaba construir un nuevo paradigma laboral que fuese libre y flexible. "Antes del covid nadie se planteaba teletrabajar, pero yo ya vi que era una necesidad", explica.

Según este emprendedor, "es mejor para el nivel de vida no estar ocho horas en una oficina más otras dos de ir y volver. Se puede hacer todo más fácil".

Por ello, Worksible nació como un "punto de conexión" entre freelancers y empresas: "Nosotros al talento freelance le damos acceso a distintos proyectos".

Asimismo, ahora también buscan reducir la burocracia de las empresas: "Muchas veces el papeleo quita mucho tiempo, nosotros lo aunamos todo en la web".

Y desvela su truco para que la web se asemeje a Tinder: "Una empresa publica un proyecto y en vez de buscar, como en Amazon, entre 15 páginas de productos, ofrecemos los tres mejores perfiles para el puesto".

De esta forma, la empresa se ahorra un tiempo muy valioso, ya que "no pierden tiempo" buscando entre todos los perfiles profesionales. "Facilitamos y aceleramos mucho los procesos", añade.

Pero esto no es todo. Durante los últimos meses también han "pivotado" el modelo de negocio de Worksible, y ahora se centran en ser una herramienta de gestión "para permitir contratación y pagos a nivel internacional de estos autónomos".

"Nos dimos cuenta de que el problema ya no estaba tanto en la contratación, sino en la parte legal", explica Sergio. Su intención es "reducirla".

Y funciona. Apunta Sergio que "más de 45.000 freelancers de 100 países" ya están registrados en la plataforma. Se crean un perfil y simplemente tienen que buscar proyectos. Y totalmente gratis para ellos.

Por otro lado, las empresas sí que deben pagar una suscripción por estar en la plataforma. Además, Worksible también cobra una "pequeña comisión" de cada pago que se hace.

Esta idea gustó, por ejemplo, a Juan Roig. Y desde hace 4 años forman parte de las startup privilegiadas que trabajan en Lanzadera.

Esta es la aceleradora de Marina de Empresas, un proyecto impulsado por Juan Roig. Allí llegan cada año decenas de empresas prometedoras. Una de ellas es Worksible.

Y gracias a este proyecto, también han ganado un par de reconocimientos. Uno de ellos es un premio de Startup de Talento Mejor de España, enmarcado en Valencia Innovation Capital. El Banco Sabadell también les reconoció como mejor startup del año.

A Lanzadera entró Sergio. Solo, inexperto y todavía menor de edad, ya que lo hizo con 17 años. Conforme conoció a otros emprendedores y aprendió el funcionamiento, comenzó a fichar a trabajadores para su equipo. Cuatro años después, la empresa cuenta con nueve personas.

Sergio confiesa que podrían ser más en Worksible, pero considera mejor "optimizar todo el funcionamiento posible". Así, cree que es mejor automatizar los procesos que se pueda "implementando inteligencia artificial".

Ahora, con este modelo de negocio, Sergio aspira a "superar el millón de euros de facturación" el próximo año. "Vamos a levantar una ronda de inversión bastante grande, de varios millones", adelanta.