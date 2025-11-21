Inician las obras de un nuevo parque comercial en Valencia: con una inversión récord de 16 millones y más de 10.000 m2

Nuevo parque comercial a 15 minutos de la capital valenciana. En Moncada ya se han iniciado las obras de la superficie que contará con 10.400 m2 en su primera fase y que prevé su apertura para el tercer trimestre de 2026.

El espacio comercial supondrá una inversión privada superior a 16 millones de euros y permitirá crear más de 200 empleos directos e indirectos.

El futuro parque, que se desarrolla sobre una superficie total de 19.500 m2, lo promueve Moncada Comercial Norte, un grupo inversor de capital valenciano que desarrolla el complejo junto al despacho especialista en desarrollos urbanos, Grupo Dayhe D&I.

El proyecto se enmarca en un Programa de Actuación Aislada (PAA) aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Moncada, según ha informado el grupo en un comunicado.

El nuevo complejo se ubicará en la entrada norte del municipio, junto a la carretera CV-315 y la calle Sevilla, en un ámbito delimitado por la ronda Norte, la calle Olocau y el Camí de la Ribera.

Se trata de una localización "estratégica" que conecta directamente con Valencia y con municipios como Alfara del Patriarca. El grupo destaca que sy ubicación "refuerza su potencial como polo comercial y de servicios para toda la zona de l'Horta Nord".

Los promotores del proyecto estiman un área de influencia superior a 100.000 habitantes y una afluencia media prevista de unas 2.500 visitas diarias.

El diseño contempla un conjunto de locales en planta baja con zonas peatonales amplias, espacios ajardinados y 267 plazas de aparcamiento en superficie entre públicas y privadas.

La zona de parking incluirá cuatro puntos de recarga eléctrica para vehículos, con posibilidad de ampliar su número en función de la demanda.

Además, se ha previsto zonas verdes integradas entre los viales y el arbolado perimetral, así como espacios reservados para bicicletas y vehículos de movilidad urbana, con el objetivo de fomentar "una movilidad más sostenible y accesible".

Entre las firmas que ya han confirmado su presencia figuran Tedi, Fitness Park, Foster's Hollywood y Gas Express, uno de los principales operadores de comida rápida y una gran cadena internacional de supermercados que se instalará en una de las parcelas principales.

Según manifiesta Eva Martínez, directora de expansión responsable del proyecto Comercial Moncada Norte, "la iniciativa nace con el objetivo de ampliar la oferta comercial y de servicios de Moncada".

"Se trata de una de las mayores inversiones privadas recientes en el municipio, con un impacto directo en la economía local, el empleo y el tejido empresarial de la zona", ha subrayado.

En el proyecto se prevé, además, la ejecución de nuevas infraestructuras viales que mejorarán la circulación en la zona norte del municipio.

Entre ellas, la construcción de una nueva rotonda en la intersección de las calles Quart y Olocau, y la ampliación de la rotonda existente entre la calle Sevilla y el Camí de la Ribera.

Estas actuaciones permitirán redistribuir el tráfico de entrada y salida desde la CV-315, mejorando la conexión con los barrios colindantes y con la autovía A-7.