Carlos, inversor, gana 780 euros al mes por una casa "sin poner ni un euro": "Con tan solo 20.000€ podrías tener un piso"

Invertir es sinónimo de riesgo. Sin embargo, hay sectores que, pese a las caídas y subidas de la economía, continúan en alza. El inmobiliario es uno de ellos, ya que los precios no dejan de subir y la demanda de vivienda también crece al mismo nivel.

Es por ello que muchas personas deciden aventurarse en la inversión de inmuebles, un camino que ha seguido Carlos Carbonell, el exjugador de fútbol que ha decidido dar un vuelco a su carrera y aventurarse en la compra de viviendas.

Más conocido como Tropi, en una de sus últimas publicaciones revela que el piso que acaba de sumar a su patrimonio le proporciona casi 1.000 euros de ganancias cada mes.

"Este piso me da 780 euros todos los meses y lo mejor de todo es que no he tenido que poner un euro de mi bolsillo". Un beneficio económico que, aunque no llegue a un sueldo al uso, en el mundo inmobiliario las rentas suponen importantes ingresos complementarios.

Además, tal y como destaca el inversor, él no ha tenido que invertir ni un euro. "Todo me lo ha financiado el banco", asegura.

El piso que le proporciona casi mil euros de beneficios es un inmueble "bastante grande" que cuenta con tres habitaciones, cocina independiente y baño completo y se encuentra en la localidad de Ontinyent.

"Mucha gente se cree que hay que ser millonario para invertir en inmuebles, pero para nada, con tan solo 20.000 euros y un trabajo estable podrías tener este piso ganando 780 euros todos los meses", detalla.

Según explica Carlos, el piso, con una cocina nueva y "sin apenas reforma", ha costado 83.000 euros. "De eso, el banco me ha financiado el 90%. Para dar la entrada, no lo he puesto de mi dinero, sino que me he financiado con otro banco que me ha concedido un préstamo personal", explica.

Exfutbolista e inversor

Hace una década, Carlos Carbonell, más conocido como Tropi, era un prometedor jugador del Valencia CF, donde llegó a debutar con el primer equipo.

"Cuando entendí que mi carrera podría haber terminado, comencé a buscar otras fuentes de ingresos", explica en sus redes sociales. Ahora, como propietario de 14 inmuebles, busca mantener su economía a partir de las rentas que le proporcionan.

En sus redes sociales aconseja acerca de cómo empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria. Concretamente, en su último vídeo responde a la pregunta de con cuánto dinero ahorrado se puede empezar en el negocio de inversión inmobiliaria del exjugador.

A partir de 20.000 o 25.000 euros ya serías capaz de entrar en algún inmueble de los que ofrecemos nosotros", explica Carbonell.

Sin embargo, alerta de que "es verdad que hay casos excepcionales de algunos clientes que han sido capaces de hacerlo con cero euros. Depende de la financiación y de algún truco que puedas usar para obtener ese porcentaje inicial que pide el banco".