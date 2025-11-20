Puente no da fecha para el Corredor Mediterráneo pero promete "la conexión entre Almería y Francia en 2027"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que, aunque "no puede dar plazos" de cuándo estará disponible el Corredor Mediterráneo en su totalidad, en el año 2027 se podrá viajar entre Almería y la Frontera Francesa sin necesidad de pasar por Madrid

Así lo ha declarado el ministro durante el octavo Acto Empresarial en reivindicación del Corredor Mediterráneo impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que ha reunido a más de 2.500 empresarios y sociedad civil en el "último" acto multitudinario que celebrará la organización.

"Desde Almería hasta la frontera, la infraestructura estará concluida en el año 2027, ahí sí me atrevo a dar fechas, pero no entre Algeciras y frontera", ha asegurado Puente. Un trayecto que equivaldría a todo el recorrido del Corredor.

En concreto, el ministro se ha referido al tramo comprendido entre Granada y Almería, el cual se encuentra en un estado de "menor madurez". "No me comprometo con una fecha porque entre Granada y Almería hay un momento de menor madurez", lo que le impide aventurarse con los plazos.

Preguntado por si a la ejecución de la infraestructura que conectará todo el Mediterráneo se llega "tarde", Puente ha valorado que la tardanza se debe a un "concepto estructural" al haber "concebido las infraestructuras desde un punto de vista radial".

Sin embargo, en cuanto a la puesta en marcha de las obras, para el ministro no se ha llegado tarde. En este punto, ha comparado el Corredor Mediterráneo con un proyecto ferroviario que se ejecutará entre Londres y Birmingham que ya está fijado "para 2039".

Además, ha resaltado que, tan solo por detrás de China, "España es el país que más barato y mejor desarrolla su infraestructura". Del mismo modo, ha garantizado que desde el Gobierno, además de "voluntad política", hay dinero para llevar a cabo el Corredor.

"Queremos acercarnos al potencial que tenemos. Hay recursos, solo hay que potenciar la planificación y la ejecución para llegar al 100 %", ha asegurado.

Óscar Puente. Rober Solsona/Europa Press

Además, Puente ha subrayado que la "Europa está muy satisfecha con el trabajo desarrollado". "Europa mira a España como un ejemplo. Tendremos terminadas las infraestructuras y conectaremos con la nada", ha criticado el ministro sobre la falta de obras de esta índole en el resto de países.

Asimismo, el ministro ha explicado que la conexión de Fuente de San Luis en Valencia estará concluida en junio del año que viene, como también la variante de Almussafes.

Ha expuesto que antes de final de año de concluirá la conexión del Puerto de Tarragona y que en el primer trimestre de 2027 se espera que esté lista la conexión del Puerto de Castellón

Movimiento del Corredor

El movimiento #QuieroCorredor, que comenzó en el año 2016, continuará reivindicando la necesidad de ejecutar el Corredor Mediterráneo, tal y como han asegurado Juan Roig y el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE),Vicente Boluda, tras casi una década de promesas incumplidas desde los distintos Gobiernos de España.

Durante su discurso inaugural, Boluda ha lanzado dos mensajes al Ejecutivo para acometer las obras tras años en los que los plazos se han ampliado.

En concreto, ha resaltado la fuerza de los empresarios y la sociedad civil para exigir reivindicaciones y ha llamado a la "responsabilidad" para ejecutar las actuaciones.

También ha apuntado las preocupaciones del movimiento con respecto a los plazos, con especial énfasis en "la lentitud con la que se están ejecutando las obras".