La Generalitat Valenciana exige al Gobierno una propuesta "seria" de financiación que "no sea una imposición"

La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha lamentado la ausencia de avances en la reforma del sistema de financiación autonómica durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha exigido al Gobierno "una propuesta seria y concreta, que no sea una imposición y que esté sujeta a negociación".

De la misma manera, la titular de Hacienda ha afeado al Ejecutivo central por "haber reducido" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a un "instrumento más al servicio de sus propios intereses" al relegar la reforma del sistema de financiación.

Así lo ha señalado, en un comunicado, después de participar en el CPFF, donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado este lunes a las comunidades su intención de presentar un nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses.

Ante el anuncio, Merino ha emplazado a Montero a "aclarar cuántos recursos adicionales va a aportar el Estado a ese nuevo sistema y cómo piensa garantizar que se repartan con criterios de equidad y suficiencia".

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de activar un fondo transitorio de nivelación que permita situar la financiación efectiva por habitante de las comunidades autónomas infrafinanciadas, al menos, en la media del sistema.

En el caso de la Comunitat Valenciana, tal y como ha apuntado en el comunicado, este mecanismo supondría cerca de 1.800 millones de euros anuales adicionales.

Merino ha defendido que la reforma debe abordarse desde el consenso multilateral, con rigor técnico y lealtad institucional. "Esto no va de territorios ni de siglas. Va de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios públicos dignos. Lo demás es ruido", ha agregado.

"Deslealtad institucional"

Durante su intervención, Merino ha exigido al Gobierno central que aclare qué va a ocurrir con el Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (extraFLA) que ha permitido hasta ahora financiar el exceso de déficit de las comunidades autónomas.

Lo ha hecho después de criticar la "deslealtad institucional" del Gobierno de España por "no ofrecer ni una sola explicación ni alternativa" sobre la continuidad de este mecanismo, que sigue siendo "imprescindible mientras no se reforma el sistema de financiación".

Tras recordar que la Generalitat ha tenido que buscar financiación alternativa en el sector privado por la no habilitación del extraFLA este año por primera vez en trece años, Merino ha aclarado que el Consell no reclama el extraFLA como solución estructural.

Sin embargo, también ha recordado que "en la situación actual, no se puede eliminar sin garantizar financiación suficiente por otras vías". "Lo contrario sería dejar tirados a los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana", ha denunciado.

Déficit estructural

La consellera también ha advertido la "incoherencia" del marco fiscal actual mientras el Gobierno de España no adapte la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al nuevo marco fiscal europeo, ya que la regla de gasto nacional es distinta de la comunitaria.

Según Merino, ello provocará que la Comunitat Valenciana será una de las pocas autonomías que cumpla con la regla de gasto en 2025 y, sin embargo, volverá a incurrir en déficit al no disponer de ingresos suficientes, pero no por gastar más que la media de CC.AA.

"Estamos en disposición de cumplir el techo de gasto, pero aún así estamos condenados a incurrir en un déficit que ya es estructural por un sistema de financiación injusto con la Comunitat Valenciana desde hace dos décadas. Es un sinsentido fiscal", ha criticado.