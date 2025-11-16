Disber, la empresa valenciana que lleva más de 40 años preparando cestas de Navidad: "Regalar es un arte"

En Grupo Disber llevan más de 40 años "creando emociones en cada detalle". Se dedican a crear lotes y cestas con diferentes productos, un detalle muy reclamado durante las fechas navideñas.

Para esta empresa valenciana, regalar "es un arte", y por eso llevan cuatro décadas creando una historia marcada por "la dedicación, la calidad y la innovación". Así, han conseguido consolidarse como líder en el mundo de las cestas y lotes de Navidad.

Este invierno la nueva campaña, con el lema 'El arte de regalar', invita a descubrir cómo un obsequio de este estilo "puede ser una emoción, una experiencia y una obra de arte".

La inspiración en Grupo Disber llega de la mano de un gran pintor y escultor como es Pablo Picasso. Con una frase célebre suya entienden que "cada regalo cuenta una historia": "El arte limpia del alma el polvo de la vida".

Inspirados en esta frase, desde Grupo Disber entienden que cada regalo cuenta una historia. Una historia de afecto, de agradecimiento, de celebración compartida.

Porque una mesa bien servida también puede ser una composición artística: cada brindis, cada sonrisa, cada gesto sincero forman parte de una obra irrepetible.

Con más de 40 años de experiencia, la compañía continúa marcando la diferencia gracias a su combinación de artesanía tradicional y tecnología de vanguardia. No en vano, cada año entregan más de un millón de regalos que reflejan la esencia de la Navidad: el detalle, la dedicación y el cuidado por hacer sentir especial a quien los recibe.

Además, la calidad en Grupo Disber no es una promesa: es una garantía. Sus procesos están optimizados mediante tecnología RFID, lo que permite una trazabilidad total y una precisión absoluta en cada pedido. Desde la confección hasta la entrega, cada lote queda registrado y supervisado, asegurando que todo llegue en perfectas condiciones.

Con un sistema de gestión certificado bajo la norma ISO 9001:2015, la compañía demuestra su compromiso con la mejora continua y la excelencia. Su infraestructura es tan sólida como su reputación: 35 líneas de producción, más de 500 profesionales, 30.000 cestas diarias y una red logística con 30 muelles de carga y 150 distribuidores que cubren toda España.

Tienen tres líneas que reinterpretan el arte de regalar. Una de ellas es la tradición. Es la línea más clásica de Grupo Disber, y recoge los sabores y emociones de siempre.

Cesta de Navidad de Grupo Disber.

Cestas, baúles, estuches y jamoneros elaborados con productos de primeras marcas, presentados con ilustraciones navideñas exclusivas que transmiten calidez y elegancia. Son regalos que conservan la esencia de lo auténtico, pensados para agradecer con elegancia y compartir buenos momentos.

También está la exquisitez, destinada a los paladares más exigentes, esta línea apuesta por la calidad frente a la cantidad. Cada lote es una experiencia gourmet cuidadosamente seleccionada: productos selectos, combinaciones armoniosas y presentaciones sobrias y refinadas.Un tributo al gusto, al equilibrio y al placer de disfrutar con los cinco sentidos.

Por último, la exclusividad. La máxima expresión del arte de regalar. Bajo el sello de Vegamar Bodegas, esta gama reúne vinos con denominación de origen, productos gourmet de autor y presentaciones únicas que convierten cada obsequio en una pieza de colección. Vinos directos de bodega, sabores auténticos y el valor añadido de lo irrepetible.

De esta forma, en Grupo Disber la Navidad se entiende como un lienzo en blanco donde cada obsequio es una pincelada de cariño. Detrás de cada cesta hay una historia, un propósito y un deseo de emocionar.

Porque regalar es compartir, y hacerlo con arte es el verdadero sello de Grupo Disber. Más de 40 años después, su compromiso sigue intacto: crear experiencias que trascienden el objeto y se convierten en recuerdos imborrables.