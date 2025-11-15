Ricardo Martínez, el niño que recogía las cenizas de las Fallas y ahora gestiona los residuos de Valencia: factura 148 millones

Ricardo Martínez no pudo contener las lágrimas el pasado miércoles al recordar el humilde origen de su compañía, que hoy factura 148 millones de euros. "Iba con mi abuelo y mi padre, desde los 12 o 13 años, a recoger las cenizas de las Fallas la noche de la cremà", rememoró.

"Me impresionaba la organización, que todo pudiera hacerse en una noche para que la ciudad estuviera limpia, como si nada, al día siguiente", agregó el empresario. Aquel despliegue, aquella cuidada organización, era la de una empresa que alcanzaba la madurez y la profesionalización.

El nombre de la firma, SAV, es el acrónimo de Sociedad de Agricultores de la Vega. La impulsaron trabajadores del campo para abastecerse de los ingentes restos orgánicos de Valencia y convertirlos en abono. Entonces -nació con puntualidad con el siglo XX, en 1900- casi toda la basura era orgánica.

Hoy, 125 años después, el sentido común, la natural reutilización de los recursos con la que arrancó, se denomina economía circular. Y la enseña, aunque diversificada y mucho más grande, sigue encargada de su cometido fundacional: mantener limpia la capital del Turia.

SAV es la responsable de la limpieza de uno de los tres sectores en los que está dividida Valencia, el que corresponde a las zonas más emblemáticas de la ciudad, al comprender todo el margen sur desde el viejo cauce del río. Se encarga, en consecuencia, de la limpieza de Ciutat Vella. Del sector norte se ocupa FCC, y Fovasa hace lo propio en la franja marítima.

La historia de SAV es un viaje al desarrollo urbano de la ciudad de Valencia. La recogida en carro de los residuos, que comenzó en 1900, dio paso en 1930 a la primera flota de camiones encargada de tal cometido.

En 1967 impulsó la fundación de Fervasa, la considerada entonces como fábrica de abono compost más importante de Europa, con una capacidad de 800 toneladas diarias de residuos tratados.

Y seis años después, en 1973, comenzó en dos ciudades de más de 50.000 habitantes, las de Gandía y Torrent, a realizar el servicio de limpieza viaria y edificios públicos.

Ricardo Martínez, en las instalaciones de SAV. EE

En 1982 implantó el sistema de contenedores del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en Valencia, y seis años después desplegó también los contenedores de vidrio, cuyo aspecto apenas ha cambiado en casi 40 años.

Una década después, en 1997, inició las primeras pruebas piloto para la implantación de la carga lateral de los camiones de residuos, el sistema que ha resultado más eficiente y que permite en la actualidad recoger la basura sin necesidad de operarios que bajen del camión.

La dilatada y exitosa trayectoria de SAV en la gestión integral de servicios medioambientales le ha valido el Premio Emprendedor del Año de EY, el correspondiente a la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, en la XXIX edición del galardón.

Ricardo Martínez recibió el premio de manos de Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía de la Generalitat Valenciana. "Ha sabido crecer con visión, adaptarse al cambio, diversificarse, expandirse e incorporar la tecnología como palanca de crecimiento", ensalzó la dirigente.

Además de dedicarse a la gestión de residuos urbanos y la limpieza viaria, también realiza la valorización y eliminación de residuos. A su vez, se dedica al saneamiento y la depuración de aguas residuales, al mantenimiento de zonas verdes (parques, jardines y cementerios) y desarrolla infraestructuras medioambientales.

Ricardo, junto a su madre en la recogida del premio. EE

Martínez mostró su agradecimiento por la distinción "en un año único para SAV", el de su 125 aniversario. Ricardo es la tercera generación de la empresa familiar. Su madre, a quien realizó una mención especial, se encontraba presente en la entrega del reconocimiento de EY.

El empresario dedicó el premio a las 2.100 personas que trabajan en SAV. "Su esfuerzo y compromiso diario para hacer posible el crecimiento de la empresa", dijo.

Tras recibir este galardón, el representante de SAV competirá el próximo 15 de abril en Madrid en la final nacional del Premio Emprendedor del Año de EY 2025, junto con el resto de los candidatos finalistas de las distintas zonas de España en la que se divide el premio.

Posteriormente, el emprendedor que resulte ganador nacional de esta edición competirá con alrededor de 60 representantes de todo el mundo para alzarse con el ‘EY World Entrepreneur Of The Year’, que tendrá lugar en Montecarlo (Mónaco).