La empresa valenciana Anecoop recibe el premio a la internacionalización de Fedacova: "Es una fortaleza"

En su 50 Aniversario, Anecoop, primera empresa hortofrutícola del Mediterráneo, ha sido reconocida con el Premio a la Internacionalización de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (Fedacova).

La ceremonia de entrega tuvo lugar este miércoles en la sede de la Fundación Bancaja de Valencia, donde el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, recibió este galardón de manos del presidente de Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde.

En su intervención mostró su agradecimiento por este premio indicando que “es un honor que una Federación empresarial que representa a toda la cadena de valor del sector agroalimentario, reconozca el trabajo y el esfuerzo de todos los que formamos y han formado parte de Anecoop en nuestros 50 años de trayectoria”.

Alejandro Monzón hizo un breve balance sobre la actividad de la entidad manifestando que “la internacionalización es una de las fortalezas de nuestra organización desde sus inicios”.

Anecoop nació en el año 1975 con una clara vocación exportadora. En 1979 puso en marcha su primera filial en Francia, avanzando desde entonces hasta consolidar una red comercial y logística internacional propia, integrada por once filiales en nueve países.

En palabras de Monzón, “esto capacita para dar una respuesta ágil y un servicio próximo y eficiente a nuestros clientes internacionales. Si a ello unimos una oferta muy atractiva en términos de volumen, gama y calendario, encontramos la clave del éxito de Anecoop en los mercados exteriores”.

Anecoop integra, coordina y comercializa la producción de más de 20.000 agricultores que pertenecen a las 61 entidades socias situadas en las principales zonas agrarias españolas.

Su oferta se compone de una extensa gama de cítricos, frutas, hortalizas, vinos, flores, zumos y productos vegetales de V Gama, que se comercializan en 74 países.

Asimismo, el presidente de Anecoop señaló que “los valores que se forjaron en aquel proyecto cooperativo que surge hace cinco décadas permanecen intactos. Nuestro compromiso con las personas, las comunidades y un futuro sostenible y resiliente marca nuestra hoja de ruta”.

En este sentido, incidió en la importancia de la puesta en marcha del Observatorio de Sostenibilidad de Anecoop, una iniciativa pionera, al servicio de sus socios, que está dando excelentes resultados, o su impulso a los procesos de integración e intercooperación entre sus entidades socias, con el objetivo de fortalecer sus estructuras y hacerlas más atractivas para los jóvenes profesionales del campo.