El puerto de Valencia revoca la concesión de la nueva terminal de pasajeros de Balearia otorgada en 2022

La futura terminal de pasajeros que Baleària Eurolineas Marítimas S.A. tenía previsto construir en el puerto de Valencia, cuya concesión fue otorgada en 2022 a la filial Puerto Natura Valencia SL, finalmente no se realizará.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha acordado este miércoles revocar la concesión para replantearse la distribución de los muelles contemplados en este proyecto.

Según informa la APV en un comunicado, procede replantearse todo el área dedicada al tráfico de pasaje y ejecutar las mejoras en los muelles para prestar el mejor servicio a los clientes, tomando en consideración en todo momento la correcta integración puerto-ciudad, las necesidades de maniobrabilidad de los nuevos buques y en la conectividad de Valenciaport con otros puertos.

Se trata, comunica la entidad, de aspectos que han evolucionado notablemente desde que se hicieran los primeros planteamientos a llevar a cabo en la superficie concedida en su día a Puerto Natura.

La presidenta de la APV, Mar Chao, ha dicho que se quiere sacar a licitación todos los proyectos necesarios para poder dar servicio a los buques, para las que han recibido los informes preceptivos de Costas, con el objetivo de que sea en el primer trimestre de 2026, a la vez que se mantienen las operaciones.

Se ha referido así a los espacios del muelle Turia y de Unión Naval de Levante, desde el muelle Sur hasta Transmed, incluido la zona de los astilleros de Boluda, para "dar un mejor servicio al pasaje y tener un gran área de servicio para el tráfico de pasaje y cruceros".

Nuevo director general

El Consejo de Administración también ha ratificado el nombramiento de Aurelio Acedo como nuevo director general de la APV, tras la salida a petición propia de Enrique Belda para volver a su antiguo puesto en el Ministerio de Interior, donde fue subdirector general de sistemas de información y comunicaciones para la seguridad.

Acedo es doctor Ingeniero de Caminos y cuenta con una larga trayectoria en la APV, donde trabajaba en el área de Explotación.

Así lo ha anunciado Mar Chao al término de la reunión del Consejo de Administración, en la que ha destacado que con la propuesta de nombramiento de Acedo se quiere "promover el talento interno de la casa".

En ese sentido, ha destacado que respeta su decisión personal de regresar a su "anterior casa", de donde, ha recalcado, "le había captado para esta aventura". Chao ha querido resaltar también la sintonía y colaboración mantenidas en este tiempo.

Sobre la designación de Acedo, ha afirmado que es "una garantía de éxito desde el punto de vista de su capacidad de trabajo en equipo" porque es "tiene muchas horas de trabajo con un gran número de trabajadores bajo su mando".