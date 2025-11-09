El SEPE busca trabajadores en Valencia: 180 ofertas publicadas y empleos con sueldos de hasta 49.000 euros anuales

Encontrar un trabajo no siempre es fácil, más si cabe cuando, además del empleo, los solicitantes buscan cada vez más unas mejores condiciones laborales que permitan una conciliación familiar y personal mucho más favorable.

Para todos aquellos que buscan trabajo, en la provincia de Valencia, a través del portal Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del programa Empléate, se han publicado diversas ofertas de empleo que llaman la atención.

Hasta 182 ofertas comprende el abanico de opciones que va desde puestos cualificados y mejor retribuidos hasta opciones de primer empleo con requisitos más accesibles.

Entre las vacantes con mayor remuneración destacan roles técnicos en sectores de tecnologías de la información, logística o gestión industrial.

Para estos puestos, se exige formación universitaria (ingeniería, informática, telecomunicaciones) o grado superior, experiencia demostrable (mínimo varios años) y competencias digitales avanzadas. También suelen requerir dominio del inglés u otro idioma.

Son contratos a jornada completa y dan acceso a sueldos que pueden superar los 30.000 euros brutos anuales e incluso llegan hasta los 49.000 euros, como el puesto de comercial inmobiliario.

En cambio, las ofertas más accesibles en Valencia contemplan puestos operativos o administrativos con menor exigencia: estudios básicos o formación profesional, sin necesidad de experiencia previa, y salarios más modestos, aunque estables.

Por ejemplo, se encuentran vacantes para auxiliares administrativos en Valencia capital o en municipios del área metropolitana, que requieren bachillerato o formación profesional, conocimientos informáticos básicos (Paquete Office) y don de gentes para atención al cliente.

Otros anuncios incluyen operarios de producción en fábricas del interior de la provincia, donde no se requiere titulación universitaria, pero sí aptitud física, disponibilidad para turnos y, en algunos casos, carnet de conducir.

En estos casos los contratos pueden ser indefinidos o temporales con buena posibilidad de conversión a indefinido.

Proceso

Para los interesados en las oportunidades de Valencia, el procedimiento es sencillo: registrarse en Empléate, crear o actualizar el perfil profesional indicando formación, experiencia, idiomas y tipo de contrato deseado, además de filtrar la búsqueda seleccionando "Provincia 46 – Valencia".

A continuación, se puede revisar cada oferta concretando el salario (cuando esté indicado), la jornada, el tipo de contrato, y los requisitos exactos de formación, experiencia, idiomas o carnet. Es clave tener el currículum listo para adjuntar al inscribirse.

La actualización constante del portal significa que nuevas vacantes aparecen cada día, por lo que quienes busquen empleo en Valencia deberían activar alertas personalizadas para recibir avisos según el sector, tipo de puesto o nivel profesional deseado.

Gracias a esta gestión, tanto personas con alta cualificación como quienes buscan incorporarse al mercado laboral sin experiencia encuentran alternativas en la provincia valenciana.