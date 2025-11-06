Lafuente anuncia un proyecto "continuista" y "autonómico" en la patronal valenciana: "Que nadie espere una revolución"

Vicente Lafuente ha relevado este jueves a Salvador Navarro al frente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y será el nuevo presidente de la patronal valenciana durante los próximos cuatro años.

En el acto que ha tenido lugar en el auditorio Miguel Burdeos, los empresarios de la autonomía han elegido a Lafuente como presidente de CEV, que ha anunciado que llevará a cabo un proyecto "continuista" y "autonómico".

Lafuente ha sido la única candidatura a la presidencia después de que Salvador Navarro decidiera no presentarse a una posible reelección. Sobre su predecesor, ha asegurado que su apoyo hace 15 años a su candidatura fue "uno de sus grandes aciertos".

De la misma manera, ha afirmado que quiere consolidar un "proyecto continuista en lo que se ha hecho bien estos años". "Que nadie espere una revolución, el mejor legado es trabajar desde la ejemplaridad", ha explicado.

Junto con "el compromiso autonómico" que ha resaltado que tendrá la patronal valenciana bajo su mando, Lafuente ha expresado su voluntad de establecer una CEV "horizontal, abierta y participativa". "Una organización en la que todas las empresas quieran estar", ha asegurado.

Además, ha puesto el foco sobre los municipios damnificados por la riada del 29 de octubre de 2024. "No podemos permitir que las zonas afectadas sigan esperando", ha recalcado.

También ha apuntado a los presupuestos, sobre los que ha subrayado que es "exigible" que comprendan y garanticen "los recursos destinados a la dana" para abordar esa reconstrucción. "Esto no debe ser objeto de batallas políticas", ha subrayado.

"Tenemos desafíos importantes pero también una oportunidad, tenemos que hablar alto y claro cuando el ataque al diálogo social es extremo. Iniciamos una etapa de colaboración, de escucha activa y diálogo constante".

Además, ha expresado su voluntad de enfrentar los principales problemas que enfrenta el sector empresarial valenciano, que son "la productividad, la competitividad y el absentismo laboral", entre otros que anteriormente ya había apuntado Navarro.

De igual manera, ha asegurado que "no quiere que sea una organización presidencialista, sino coral". "Empieza un periodo de pequeños cambios, la situación política nos lleva a ser más proactivos, pero sabemos lo que quieren los empresarios", ha concretado.

Para conseguir esos objetivos, Lafuente ha emplazado a la CEV a ser una organización diversa y a tener un sentimiento de pertenencia. "Hay que tener la capacidad de que todas las empresas se vean reconocidas y asistidas". "La empresa será el eje central de nuestras actuaciones".

Sobre la dimisión de Mazón, no sabe si debería haber dimitido pero reconoce que había "inestabilidad" en el Gobierno valenciano.