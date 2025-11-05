El Ayuntamiento aprueba la licencia para la construcción del nuevo hospital Quirónsalud: "Tendrá los servicios necesarios"

La ciudad de Valencia crece y con ello, el número de hospitales para dar cobertura a la población. La incorporación más reciente es el nuevo hospital de Quirónsalud, al que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia para poder empezar las obras.

Se trata de un nuevo edificio que se ubicará en la calle Ilusión, 5 de Valencia, muy cerca de La Fe. De hecho, formará parte del barrio de Malilla, ya que está ubicado junto a la salida de Ausiàs March hacia la pista de Silla.

Así, este contará con "todos los servicios necesarios", según apunta la documentación consultada por este diario. Esto incluye, entre otros, un total de 134 consultas y 16 quirófanos.

En concreto, este nuevo edificio se construirá en el eje de la Avenida Ausiàs March, la Avenida Fernando Abril Martorell y la calle de la Ilusión. Son varias parcelas que el grupo Quirónsalud compró y agrupó para conformar una manzana edificable.

Así, este nuevo hospital se une a otros que se ubican en el mismo entorno del bulevar sur. Además de La Fe, esta avenida de Valencia cuenta con un Vithas, el nuevo Ascires y el Hospital Doctor Peset, entre otros.

Entre las prestaciones que tendrá el nuevo hospital, destacan las 116 habitaciones con las que contará. También las 134 consultas y el servicio de urgencias.

Además, el futuro hospital de Quirónsalud tendrá servicio de diagnóstico por la imagen, un bloque quirúrgico con 16 quirófanos, una unidad de cuidados intensivos y una unidad de Medicina Nuclear.

Las instalaciones del hospital también incluyen 12 puestos de UCI en boxes individuales, tres de los cuales se pueden convertir en boxes de infecciosos o de aislados. También cuatro puestos de UCI neonatal y dos de prematuros.

De hecho, en el hospital también se podrá dar a luz. Los servicios cuentan con cuatro unidades de trabajo de parto y recuperación, una de las cuales se dotará con una bañera y el equipamiento necesario para vivir un parto menos intervencionista.

Otras unidades que tiene el futuro hospital de Quirónsalud son de rehabilitación, de extracciones, de Hospital de Día Médico Oncológicos y de Hospital de Día Médico Quirúrgico. Y ocho salas, cuatro de endoscopias y cuatro de procedimientos.

De esta forma, la construcción está compuesta por cuatro bloques unidos. Cuenta con tres plantas bajo rasante, una de ellas considerada semisótano, una planta baja y una entreplanta.

También hasta cinco plantas en el tercer volumen del edificio. Asimismo, el hospital contará con patios interiores que aportan luz natural y ventilación al interior.

En las instalaciones se incluirán también 530 plazas de aparcamiento de vehículos en las plantas sótano y semisótano, 30 de las cuales serán accesibles y 14, con estación de recarga. Además, contará con 351 plazas de aparcamiento para bicicletas en

el nivel de vía pública.