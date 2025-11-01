El plan de empleo del Ayuntamiento de Valencia deja 26 puestos sin cubrir: tendrían sueldos de 1.300 euros al mes

Tras meses de convocatorias y de incluso ampliar a una segunda fase, el Plan de Empleo Municipal puesto en marcha por el Ayuntamiento de Valencia ha finalizado. Un total de 26 puestos de trabajo han quedado vacantes.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, el Cap i Casal se vio obligado a ampliar el plazo para poder acceder a los empleos públicos ofertados desde el Consistorio. Sin embargo, ni eliminando muchos de los requisitos necesarios para acceder a ellos se han conseguido cubrir todas las vacantes.

En el acta de selección del personal que ha publicado el propio Ayuntamiento de Valencia quedan recogidas todas las plazas sin ocupar, así como el salario que percibirían en caso de conseguir el puesto.

De todas ellas, han quedado sin trabajadores seleccionados un puesto de peón de albañil, cuatro de peón de jardinería, seis peones de limpieza, cinco de pintura y 10 puestos de mozo de almacén.

Estos empleos, enmarcados en el apartado de oficios, cuentan con una retribución mensual superior al salario mínimo interprofesional, ya que los trabajadores perciben 1.381,33 euros mensuales.

Además, tal y como recoge el acta de selección, el número de personas que no ha presentado los documentos necesarios para su candidatura es mucho mayor que el de personas sin empleo que han sido seleccionadas.

Para el puesto de peón de albañil, de las seis personas disponibles, nadie ha presentado su candidatura y por eso ha quedado vacante el puesto.

La diferencia es incluso mayor en oficios como peón de jardinería, donde se han cubierto cuatro plazas pero 42 personas no han presentado la documentación y dos han quedado excluidas.

Una diferencia que también es muy evidente en el oficio de peón de limpieza, para el que han sido seleccionados siete desempleados pero 73 personas no se han presentado al proceso de selección.

Además, es llamativo que aunque para el proceso de selección previo de mozo de almacén se seleccionaran 70 personas, no se haya conseguido cubrir ni una sola plaza de las 10 ofertadas en el plan municipal.

Segunda fase del plan

El pasado 6 de octubre, el Cap i Casal hizo público el listado provisional de personas admitidas y excluidas, en el que destacaba que de los 488 desempleados remitidos por el Labora para las diferentes ofertas, tan solo 120 personas se presentaron al proceso de selección para el puesto de trabajo.

Y es que, el Consistorio ya se vio obligado a ampliar la fase de presentación de candidaturas y, por ende, la de contratación después de que en la primera fase del mes de marzo no se lograran cubrir las 247 plazas disponibles.

En esta segunda fase, el Ayuntamiento decidió eliminar el requisito que obligaba a los candidatos a estar inscritos como demandantes de empleo en la agencia local.

Es por ello que los perfiles fueron seleccionados directamente de las bolsas de empleo gestionadas por los Espai Labora de la Generalitat Valenciana.

Además, con el objetivo de poder cubrir el mayor número de plazas, también se eliminó la exigencia de experiencia previa en algunos de los puestos. Sin embargo, ni rebajando las exigencias para acceder a los empleos se han cubierto todas las vacantes y han quedado 26 puestos sin cubrir.