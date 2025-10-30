Ya es oficial: la Generalitat ampliará las redes de metro y TRAM con una inversión de 840 millones de euros

La Generalitat Valenciana, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), invertirá 840 millones de euros hasta 2030 en la ampliación de las redes de Metrovalencia y el TRAM d'Alacant y la modernización de las infraestructuras.

Así lo recoge el plan de actuaciones 2026-2030 de la empresa pública, presentado este jueves por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, y el gerente de FGV, Alfonso Novo.

En concreto, el plan comprende la incorporación de nuevo material móvil, modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico, intervenciones en estaciones y otras destinadas a clientes y accesibilidad y la finalización de las obras de reconstrucción tras la dana.

Desglosada, esta hoja de ruta prevé destinar 275 millones de euros en modernización de infraestructuras, instalaciones y equipamiento técnico, 240 millones en ampliaciones de la red y 185 millones en la incorporación de nuevo material móvil.

Además, se destinarán 90 millones en actuaciones en estaciones, clientes y accesibilidad y 50 millones en la finalización obras tras la dana. Todo ello supone, tal y como ha apuntado Martínez Mus, una inversión de "más de 455.000 euros al día" durante los próximos cuatro años.

El objetivo, ha indicado, es llegar al año 2030 habiendo incrementado la capacidad del servicio un 15% en Metrovalencia, hasta alcanzar los 105 millones de viajeros al año, y un 25% en el TRAM d'Alacant, hasta los 25 millones de pasajeros anuales.

Por su parte, Mazón ha resaltado que esta iniciativa supondrá "el mayor plan de actuaciones e inversiones ferroviarias planteado por el Consell hasta la fecha" y cuyo inicio además, "coincidirá con el 40 aniversario de la creación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana".

Seis ejes de actuación

Además del primer eje ya mencionado, el segundo campo de actuación comprende la finalización de las obras dana que actualmente están en ejecución, como la reparación de vías, oficinas y talleres de València Sud, la nueva estación intermodal de València Sud, el nuevo Puesto de Mando y la recuperación de todas las unidades afectadas

La tercera parte será la adquisición de material móvil con la incorporación de 22 nuevos tranvías fabricados por Stadler Rail Valencia de los cuales 16 serán para la provincia de Valencia y 6 para Alicante.

El cuarto apartado estará centrado en estaciones, clientes y accesibilidad e incluirá la renovación de las estaciones subterráneas de las Líneas 1 y 2 de Metrovalencia y estaciones en superficie, un nuevo Sistema de Información al viajero, nuevas plataformas de acceso a los trenes y los andenes accesibles para personas de movilidad reducida.

Como quinto eje se mejorará las frecuencias, diseñando una nueva oferta comercial en base a replantear los trayectos de Líneas 1,3 y 9 para que sean más cortos, generando una mayor regularidad en el servicio.

En cuanto al TRAM d’Alacant, la incorporación de nuevos tranvías permitirá mejorar el servicio pero a medio plazo es necesario completar diferentes actuaciones entre las estaciones de Hospital Vila, Altea y Benidorm para reforzar las actuales Líneas 1 y 9.

La sexta parte, que contará con un presupuesto de 240 millones de euros, se centrará en la planificación y ampliación de la red de Metrovalencia creando la nueva conexión peatonal Alacant-Xàtiva, duplicando la vía de la Línea 3 y poniendo en marcha las nuevas Líneas 11 y 12.

Recuperación tras la dana

El president de la Generalitat ha señalado que "este plan que hoy presentamos nace tras un año que ha supuesto el mayor desafío de toda nuestra historia para recuperar, en tiempo récord y a pulmón, el mapa de la movilidad de las zonas afectadas por las riadas".

En esta línea, ha destacado que "en ocho meses logramos que Metrovalencia recuperara la normalidad y desde el 27 de junio ya se han realizado más de dos millones de viajes entre València Sud y Castellón".