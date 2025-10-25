El mejor barrio de Valencia para comprar una casa, entre los cinco más rentables de España: hay pisos por 130.000€

El Grau es el barrio más rentable de Valencia para comprar una casa. Y se sitúa entre los cinco en el ranking de España. De hecho, hay pisos a la venta desde los 133.000 euros.

Así se desprende del estudio La rentabilidad de la vivienda en España en 2025, basado en el análisis de los precios de la vivienda en venta y alquiler de septiembre de 2025, realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

El retorno de la inversión en vivienda en los distintos barrios de las grandes ciudades de España alcanza el 10,9% (0,2 punto más que el máximo del tercer trimestre de 2024).

En este periodo del año la rentabilidad media de la vivienda en España cerró el tercer trimestre con un 6%, un punto menos que hace 5 años.

Ranking de los barrios españoles más rentables de España. Fotocasa

"La rentabilidad más elevada se sigue localizando en las zonas con precios de compra más asequibles. En un contexto en el que el mercado del alquiler ha alcanzado máximos de forma prácticamente unánime en todo el territorio, el mayor margen de rentabilidad se concentra en aquellos barrios donde el precio de adquisición es más reducido", asegura María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

"La rentabilidad se ha desplazado hacia la periferia de las grandes ciudades y hacia los mercados intermedios, debido a que el precio de compra todavía permite un margen de crecimiento. Por lo tanto, la nueva tendencia es que el mapa de la inversión inmobiliaria nos muestra una clara relación inversa entre el precio de compra y la rentabilidad obtenida", añade.

En el portal Fotocasa se anuncian viviendas desde los 133.000€. Estas cuentan con una superficie de 91 m2, según Catastro, muy próximo al puerto. El inmueble se distribuye en tres habitaciones y un baño, en una finca de tres alturas sin ascensor.

El inconveniente es que estos pisos se encuentran ocupados, por lo que no admiten visitas. Sin embargo, su precio es ideal para inversores.

Por barrios

Del análisis se desprende que el 20% de los barrios estudiados (274 barrios en total) tienen una rentabilidad igual o por encima de la media de España (6%), mientras que en el 23% de los barrios estudiados la rentabilidad sube respecto al año anterior.

El barrio con la rentabilidad más alta de España es Villaverde Alto (Madrid), que cierra el tercer trimestre de 2025 con un 10,9%, frente a los 10,7% de rentabilidad del mismo periodo de 2024.

Le siguen los barrios de El Torrejón - El Cerezo (Sevilla capital) con 8,9%, Numancia (Madrid capital) con 8,6%, Casco histórico (Toledo capital) con 8,5%, El Grau (Valencia capital) con 8,2%, y Lucero (Madrid capital) con 8,0%), entre otros.

Barrio El Grau

El Grau es un barrio de la ciudad de Valencia, perteneciente al distrito de Poblats Marítims. Está situado al este de la ciudad y limita al norte con Cabañal -Cañamelar, al este con el mar Mediterráneo, al sur con Nazaret y La Punta y al oeste con Aiora, La Creu del Grau y Penya-Roja.

En este barrio se encuentra la zona más antigua del Puerto de Valencia. En el origen, el Grau era un pequeño muelle realizado con estacas de madera que servía para el desembarco de personas y mercancías en la costa valenciana, siempre de una forma precaria.

Desde tiempos musulmanes se conocía la existencia de este muelle y su importancia tanto para moros como para cristianos, por tener el control del mismo.

Tras la conquista cristiana de Valencia por parte de Jaime I, este dio franquicias a los que se asentaran en El Grau, a fin de crear una población portuaria.

Para esto, otorgó carta puebla el 27 de mayo de 1.247 y nombró a la nueva población Vilanova Maris Valentiae (Villanueva de la Mar de Valencia). El rey comenzó también las obras de fortificación y de construcción de un puente de madera para facilitar la carga y descarga de los barcos.

De su esplendor queda la Iglesia de Santa María del Mar, en la que se venera la imagen del Santísimo Cristo del Grao y las Reales Atarazanas, cinco grandes naves con cubiertas a dos aguas y vigas de madera. Hoy se celebran en este lugar eventos y exposiciones de distinta índole.

En los últimos años, el barrio ha experimentado una revitalización sin par, de modo que se ha convertido en un importante enclave para el turismo, la gastronomía y el comercio en general.

Según indica Fotocasa, la vivienda se ha revalorizado y tener un piso aquí es "tendencia", por lo que se trata de una zona perfecta para invertir y, además, es el barrio más rentable de toda la ciudad.