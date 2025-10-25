Carlos Carbonell, exfutbolista e inversor inmobiliario: "A partir de 20.000 euros serías capaz de entrar en una vivienda"

Hace una década, Carlos Carbonell, más conocido como Tropi, era un prometedor jugador del Valencia CF, donde llegó a debutar con el primer equipo. Pasó por equipos como el Atlético de Madrid, el Alcorcón o el Lorca antes de que una grave lesión le apartara de los terrenos de juego.

"Cuando entendí que mi carrera podría haber terminado, comencé a buscar otras fuentes de ingresos", explica en sus redes sociales. Tropi ahora es inversor inmobiliario de prestigio dentro de la Comunitat Valenciana. "En menos de un año compré nueve pisos y me especialicé en inversión inmobiliaria", cuenta.

En sus redes sociales aconseja acerca de cómo empezar en el mundo de la inversión inmobiliaria. Concretamente, en su último vídeo responde a la pregunta de con cuánto dinero ahorrado se puede empezar en el negocio de inversión inmobiliaria del exjugador.

"A partir de 20.000 o 25.000 euros ya serías capaz de entrar en algún inmueble de los que ofrecemos nosotros", explica Carbonell.

Sin embargo, alerta de que "es verdad que hay casos excepcionales de algunos clientes que han sido capaces de hacerlo con cero euros. Depende de la financiación y de algún truco que puedas usar para obtener ese porcentaje inicial que pide el banco".

Así lo explica en su último vídeo de redes sociales, en las que se promocionan distintas opciones que considera que son buenas opciones para invertir. "Necesitaba algo que no dependiera de mi cuerpo ni de mi rendimiento. Y lo encontré en la inversión inmobiliaria", asegura.

Sostiene que los inmuebles son "un tipo de activo que te permite financiarte muy barato y en mi caso creo que es la mejor forma, debido a la profesión que he tenido, en el momento de retirarme, tener algo de ingresos".

Carrera como futbolista

Antes de su reconversión como gurú inmobiliario, Tropi era un jugador de fútbol muy prometedor. Carlos Carbonell Gil, conocido deportivamente como Tropi, nació el 12 de mayo de 1995 en Valencia. Formado en la cantera del Valencia CF, debutó en LaLiga con el primer equipo en 2015 y participó en competiciones europeas.

Tras su paso por el filial, jugó en equipos como el Alcorcón, Lorca FC, Recreativo de Huelva, Atlético de Madrid B, UCAM Murcia, Rayo Majadahonda, Unionistas de Salamanca y Atlético Baleares. Su última etapa profesional fue en el Águilas FC, donde jugó hasta 2025.

A los 30 años, Tropi decidió retirarse del fútbol profesional y reconvertirse como asesor inmobiliario, acumulando cada vez un mayor número de seguidores.