La gigafactoría de PowerCo en Sagunto espera fabricar celdas de baterías de coche eléctrico con cuatro tecnologías distintas

La planta de PowerCo en Sagunto se convertirá en la "primera oficialmente flexible" del grupo, al iniciar en 2026 la producción de baterías con celdas unificadas de tipo LFP (litio-ferrofosfato). Además, contará con capacidad para fabricar diferentes químicas según las necesidades del mercado.

Así lo ha confirmado Laura Domingo, responsable del área de producción de la planta, durante la jornada 'Desayuno con energía: lo que no te han contado sobre baterías y vehículos eléctricos', celebrada en el marco del Valencia Digital Summit 2025.

Domingo ha explicado que esta nueva generación de celdas permitirá adaptar la producción a diferentes composiciones químicas, como NMC o incluso estado sólido, y aportará una mayor eficiencia y flexibilidad a la cadena de valor.

De hecho, desde PowerCo esperan producir celdas de baterías para coches eléctricos al menos con cuatro tecnologías. "Nos encontramos en el centro de la cadena de valor. El producto es la celda unificada, el componente más pequeño, y cada batería puede integrar hasta 100 celdas", detalló.

Según la compañía, el proceso incluirá tres grandes áreas: la producción de electrodos (ánodos y cátodos), el ensamblaje y los primeros ciclos de carga y descarga antes de su envío a Martorell, donde se completará el montaje final.

El proyecto de Sagunto se enmarca en el impulso de la electrificación de la movilidad en España, que vive un momento de crecimiento sostenido.

Arturo Pérez, director general de AEDIVE, subrayó que "el presente es eléctrico, lo vimos en el apagón que sufrió España; todo está ligado a la electrificación".

Según los datos que ha dado a conocer en el debate, el país cerrará el año con más de 200.000 matriculaciones de coches eléctricos, frente a las 140.000 del año anterior, lo que supone un avance significativo.

Sin embargo, todavía necesita incrementar en gran medida el ritmo de matriculación para conseguir el objetivo fijado por el PNIEC, que prevé alcanzar los 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030.

Planta de Sagunto

La planta de Sagunto será pionera en Europa en fabricar baterías con celdas unificadas capaces de adaptarse a diferentes químicas, lo que permitirá atender tanto a modelos urbanos como a vehículos de mayor autonomía.

"Empezaremos con las celdas LFP, que ofrecen una vida útil más larga y un coste más competitivo, pero podremos producir también químicas como NMC o incluso las de estado sólido, destinadas a gamas altas con mayor densidad energética y tiempos de carga más rápidos", explicó Domingo.

La responsable de PowerCo destacó además que las baterías LFP presentan una ventaja clave: su durabilidad. "La batería útil dura todo lo que dure el vehículo y luego puede tener una segunda o incluso una tercera vida", añadió en la línea de lo explicado por Pérez.

Proveedores internacionales

En cuanto a la procedencia de los componentes, PowerCo trabaja con proveedores estratégicos internacionales como Ionway, Patriot y Novonix, que suministran los materiales químicos esenciales para la fabricación de las celdas.

El ensamblaje final se realizará en Martorell, donde se inaugurará próximamente una planta dedicada al montaje de los módulos y paquetes de baterías destinados a los nuevos modelos eléctricos del grupo.