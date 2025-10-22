Valencia saca a subasta seis nuevos inmuebles en un barrio de la ciudad: el precio medio de salida es de 950€/m2

Imagen de archivo de una calle del barrio de El Cabanyal, en la ciudad de Valencia. Europa Press

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Sociedad Pla Cabanyal-Canyamelar, ha sacado a subasta seis nuevos inmuebles para uso residencial y locales para uso comercial en el mismo barrio, en el marco de las iniciativas que impulsa la entidad, constituida conjuntamente por el consistorio y la Generalitat.

La superficie de las viviendas oscila entre los 100 y los 175 metros cuadrados, y los precios de salida de la licitación se sitúan entre los 95.000 y los 160.000 euros, según informó el consistorio en un comunicado.

Los inmuebles a subasta se localizan en la calle Àngels 22, bajo y primero; en la calle Francisco Eximenis, 28, bajo y primero; y en la calle Canelles, 20, bajo y primero.

El pliego de condiciones de la subasta se puede consultar en la web de la Sociedad Plan Cabanyal y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo de admisión de ofertas finalizará el próximo 1 de diciembre. Los inmuebles objeto de enajenación podrán ser visitados desde el próximo día 27 de octubre hasta el 21 de noviembre.

Según establecen las bases, cada oferta económica se valorará con 35 puntos y "se tendrán también en cuenta los aspectos sociales de la persona ofertante". Además, se otorgarán 30 puntos dedicar el inmueble a residencia habitual.

Por otro lado, circunstancias como ser menor de 35 años, ser vecino o vecina del barrio, o haberlo sido, puntúan con cinco puntos; así como para los mayores de 65 años, las personas con diversidad funcional, y las familias numerosas y monoparentales, entre otros aspectos.

El precio medio de salida es de 950 euros por metro cuadrado, "un precio que se sitúa muy por debajo del de la zona, e incluso por debajo del precio medio de adjudicación de la anterior licitación, que llegó a los 1.500 euros/m2".

"Con ello se pretende que sea accesible a un mayor número de personas", explicó el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner.

El edil reiteró que el Ayuntamiento "va a seguir incidiendo en esta línea de trabajo para avanzar en la revitalización residencial y económica del Cabanyal-Canyameral" y recordó que los inmuebles y solares que se ofrecen a subasta "tienen que dedicarse prioritariamente al uso residencial y no pueden, en ningún caso, convertirse en viviendas de uso turístico".

Juan Giner destacó así el trabajo realizado desde el Plan Cabanyal Canyamelar para impulsar la rehabilitación y construcción de nuevas viviendas.

"El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones de los valencianos y, por tanto, es una prioridad máxima para el Gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá", concluyó.