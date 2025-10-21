Jordi Sánchez-Tarazaga (25), experto inmobiliario, sobre la vivienda en jóvenes: "Necesitan al menos 70.000 euros"

Los jóvenes se enfrentan a muchos problemas en el día a día. Uno de los más importantes es el acceso a una vivienda, ya que la mayoría no dispone de ingresos suficientemente elevados y una economía estable como para aventurarse en la compra de un inmueble.

Para el agente inmobiliario Jordi Sánchez-Tarazaga, los jóvenes se enfrentan principalmente a dos problemas a la hora de comprar una vivienda en España. Los dos "obstáculos" a los que se refiere el experto son los precios y la situación económica de este grupo social.

En cuanto al precio de la vivienda, los informes de los últimos meses del portal web Idealista revelan que el coste del metro cuadrado en la ciudad de Valencia marca récords históricos, al igual que en muchos otros municipios de la provincia.

"Los jóvenes tienen ahora mismo dos obstáculos principales para comprar una casa. En primer lugar el precio de la vivienda, como no hay oferta y hay mucha demanda, hay un precio muy alto para comprar", asegura el experto inmobiliario.

Sin embargo, Jordi Sánchez-Tarazaga pone el foco principal sobre la situación económica de los jóvenes y su capacidad adquisitiva para poder comprar un inmueble.

En su entrevista en Radio Esport, el experto detalla que es una "misión imposible" para los jóvenes, ya que "para acceder a una vivienda requieres de un 20% inicial más un 10% de impuestos"

"En España el salario más repetido es de 1.250 euros; sabiendo que necesitas entre un 30 y un 35% de entrada, el 20% de financiación y el 10% de impuestos. Esto hace que la misión imposible sea real", recalca Sánchez-Tarazaga.

El experto habla de cifras. Concretamente, especifica que los jóvenes deben disponer de, al menos, entre 70.000 y 105.000 euros para poder comprar una vivienda de entre 200.000 y 300.000 euros. Una traba más para esa "misión imposible".

En ese punto el agente inmobiliario vuelve a apuntar hacia la falta de vivienda y sus altos precios. "En Valencia no hay nada por menos de 200.000 euros, esto hace imposible que un joven, o incluso una persona de una edad ya avanzada, pueda comprarse una vivienda".

"No hay vivienda"

De la misma situación que advierte Jordi Sánchez-Tarazaga también ha avisado Nora García, presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL)

"No hay vivienda y el precio está desbocado". Es el resumen de la situación inmobiliaria de la Comunitat Valenciana, aunque se puede extrapolar a otros territorios. La experta inmobiliaria asegura que "la vivienda más demandada ha subido un 13,65%".

"En estos momentos quien puede comprar, compra, y aquí tenemos desde jóvenes que ahorran viviendo con sus padres hasta quienes reciben ayuda familiar para la entrada o buscan sustituir el alquiler, porque los precios del arrendamiento se han disparado", explica.