Los tres barrios más ricos de Valencia: sus vecinos ganan 60.000 euros más que la media del resto de ciudadanos

La ciudad de Valencia es cada vez más grande y moderna. Su crecimiento es imparable y la mejora de la calidad de vida en cada uno de los barrios es una de las insignias de la capital del Turia, la cual se ha convertido en una de las principales urbes europeas.

Esa excepcional calidad de vida en cada rincón hace que sea muy complicado aventurar qué barrios son los más ricos de toda la ciudad. ¿Mestalla?¿Gran Vía? ¿El Carmen? Ninguno de ellos se cuela en un podio que sigue los pasos de Pla del Remei, barrio que ha sido coronado una vez más como el más rico de toda Valencia

Este ranking se crea en base a la renta per cápita de sus habitantes y no por el precio de sus viviendas. Aunque lo normal es que lo uno vaya ligado a lo otro. La Agencia Tributaria ha dado a conocer nuevos datos y en base al Ejercicio de 2023 se puede estimar cuáles son los barrios más exclusivos de la capital del Turia.

El último informe hecho público por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sitúa que la renta media de los valencianos en toda la provincia se sitúa en los 32.248 euros al año. Sin embargo, dentro de la ciudad hay zonas que consiguen superar hasta en 60.000 euros estos ingresos, siendo estas zonas de alta exclusividad.

En este caso, el primer puesto de esta clasificación, ocupado por el barrio del Pla del Remei, no es para nada una sorpresa, dado que siempre lidera este ranking; este año con una renta per cápita de 94.886 euros.

El segundo barrio sí que es una sorpresa en este ranking, ya que no se encuentra en el casco urbano de la ciudad de Valencia, sino que se trata de una pedanía. Con una renta per cápita de 81.807 euros, Masarrochos continúa en el segundo puesto de la clasificación gracias a una subida muy destacada de 12.000 euros.

En tercer lugar, a poco más de 15.000 euros del segundo puesto, entra uno de los habituales, el barrio del Centro, que se ubica en el tercer puesto con una renta per cápita de 65.165 euros.

En cuarto lugar se sitúa Gran Vía, con una renta media de 54.435 euros, seguida de Mestalla, que alcanza los 52.352 euros. A continuación se encuentra El Carmen, con 46.601 euros, La Cruz del Grao, con 43.596 euros y El Pilar, con 40.701 euros.

Por debajo de la barrera de los 40.000, se encuentran Extramurs (38.433 euros) y Campanar (37.518 euros), además de los barrios de Algirós (36.409 euros), Patraix (35.663 euros), Benimaclet (35.144 euros), Albufera (34.306 euros), Quatre Carreres (34.162 euros), Ruzafa (32.148 euros), Ayora (31.186 euros) y Marchalenes (30.070 euros), Malilla (29.468 euros), Tavernes Blanques (29.407 euros), Poblados Marítimos (28.820 euros) y Barrio de La Luz (28.456 euros).

Finalmente, con las rentas más bajas figuran Benicalap (27.653 euros), Torrefiel (27.114 euros), Nazaret (27.105 euros), La Cruz Cubierta (26.224 euros) y Benimàmet, que cierra la lista con 25.051 euros.