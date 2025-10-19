Fallece José Vicente González: "Trabajó incansablemente para fortalecer el peso industrial de la Comunitat Valenciana"

Sentido adiós a José Vicente González, el empresario fallecido este sábado. Expresidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y Feria Valencia, entre otras, de él destacan que "trabajó incansablemente para fortalecer el peso industrial" del territorio.

La federación del metal que también presidió ha confirmado a Efe su muerte con 79 años. Perito industrial accedió precisamente a la presidencia de Femeval en 2003. En ella estuvo dos años hasta ser elegido presidente de la CEV, que entonces era provincial.

En 2011 llegó a la presidencia de la patronal autonómica Cierval (ahora convertida en la CEV). Y en 2013 entró en la presidencia de Feria Valencia, cargo que desempeñó hasta 2017.

Con todo ese currículum, son muchos los que este domingo le han recordado. La CEV se refiere a él como un líder comprometido con la industria, el diálogo social y la modernización empresarial. Y así destaca la "entrega, generosidad y visión de futuro" que caracterizaron su presidencia.

"Firme defensor del papel de la empresa como motor de progreso, González reivindicó siempre la importancia de la industria como base del desarrollo económico", señala la CEV.

Esa idea la aplicó en la propia organización, en la que impulsó una importante modernización, dotándola de una estructura más participativa. Por ejemplo, bajo su liderazgo, la Confederación adoptó el sistema de trabajo por Comisiones de Trabajo, un modelo más abierto y colaborativo que permitió integrar la visión de asociaciones sectoriales y territoriales en el diseño de las políticas empresariales, cita el comunicado.

La CEV considera como otro de los "grandes logros" de González el haber contribuido decisivamente a que la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales quedara reconocida por ley. Así lo logró con la aprobación de la Ley 7/2015 de la Generalitat, que dio respaldo jurídico y estabilidad al diálogo social en la Comunitat Valenciana.

"Su capacidad para generar consensos, su visión estratégica y su profundo sentido de la responsabilidad le ganaron el respeto y la admiración de todo el tejido empresarial y de los distintos agentes económicos y sociales", indica la organización.

La Federación Metalúrgica Valenciana que presidió González entre 2003 y 2005, ha expresado que, "con su partida, el metal valenciano pierde a una de sus voces más comprometidas".

El actual presidente de FEMEVAL, Vicente Lafuente, ha calificado a su predecesor de "un gran presidente y, sobre todo, una mejor persona". Eso le ha permitido recordarlo como "buen conversador y afectuoso, supo anteponer los intereses del colectivo empresarial a los suyos personales, demostrando una calidad humana y unos principios ejemplares".

Feria Valencia, presidida por González de 2013 a 2017, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de González, quien fue el último presidente de carácter empresarial de esta entidad, que pasó a convertirse en empresa pública de la Generalitat en 2023.

Además de su labor en la CEV y en Feria Valencia, José Vicente González fue vicepresidente de CEOE y dirigió un grupo empresarial con proyección global, desde el que defendió siempre la apertura exterior y la internacionalización de las empresas valencianas.

Carlos Mazón y Ximo Puig

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha publicado en su cuenta de X un recuerdo a José Vicente González en el que lamenta la pérdida de un "gran referente del empresariado valenciano".

"Con profundo pesar, despedimos a José Vicente González, gran referente del empresariado valenciano, que dedicó su vida a fortalecer el tejido productivo de la Comunitat Valenciana desde el diálogo y la responsabilidad. Su ejemplo y su legado permanecerán con nosotros. Descanse en paz", manifiesta Mazón en su mensaje.

Del mismo modo, el expresidente del Ejecutivo valenciano y actual embajador de España en la OCDE, Ximo Puig, se ha pronunciado también en la red X sobre la marcha de González, cuya pérdida siente "en el alma".

"Siento en el alma la pérdida de José Vicente González. Fue un empresario de verdad pensando que la empresa era un equipo, un dirigente empresarial ejemplar que unió al empresariado de la CV y siempre defendió el interés general, un impulsor del diálogo social y, sí, buena gente", apunta Puig en su publicación.