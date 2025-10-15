El Valencia CF encarga a CBRE la venta de la parcela del Estadio de Mestalla: aspira a ingresar 150 millones de euros

El Valencia CF ha otorgado a la firma internacional de consultoría y servicios inmobiliarios CBRE el mandato de venta en exclusiva de los terrenos sobre los que se encuentra el viejo Mestalla de cara al traslado del conjunto che al Nou Mestalla en 2027.

La parcela, que cuenta con una superficie edificable de aproximadamente 90.000 m² y donde se encuentra el actual feudo del club 'blaquinegre', contempla una distribución de usos entre residencial y terciario, incluyendo uso hotelero y de oficinas.

Según el club, "esta configuración ofrece un alto potencial de transformación y reposicionamiento, en línea con las tendencias actuales de multifuncionalidad de los espacios deportivos y regeneración urbana".

Tal y como han detallado a través de un comunicado, la operación estará liderada por la división de Sports de CBRE, línea de negocio que pone el foco en maximizar el valor de los activos deportivos y potenciar su impacto positivo en el entorno urbano y social, en estrecha coordinación con la oficina de CBRE en Valencia, donde la compañía está presente desde hace 25 años.

Además, aseguran que la colaboración entre la división de Sports y el equipo local "permitirá integrar el conocimiento especializado del sector deportivo con una comprensión detallada del mercado inmobiliario local".

El historial de CBRE incluye proyectos emblemáticos a nivel nacional, como la nueva ciudad deportiva Celta360 (RC Celta de Vigo), e internacional, como el Everton Stadium (Everton F.C.).

La empresa, con sede central en Dallas es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios "líder a nivel internacional" (según los ingresos del ejercicio 2024).

Cuenta con más de 140.000 profesionales (incluyendo los empleados de Turner &Townsend) en más de 100 países y en España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 9 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca).

Cabe recordar que en 2018 ya se encargó a Deloitte la venta de la parcela de Mestalla, que realizó una subasta en la que salió vencedora la cooperativa ADU Mediterráneo. Sin embargo, finalmente fracasó por su alto coste.

Tal y como adelantaron Héctor Gómez y Tribuna Deportiva, y confirmaron otros medios, el club che esperaba sacar al menos 150 millones por la parcela y CBRE sería la empresa encargada de la venta, como finalmente ha sido.

Préstamo con Goldman Sachs

La operación con CBRE se suma a las ya realizadas con Goldman Sachs para reestructurar la deuda del club. El Valencia cerró el pasado mes de junio un préstamo con la entidad por valor de 322 millones de euros que sirven para reestructurar la deuda del club a largo plazo.

Según el club, esta aseguraba la financiación del nuevo estadio del Valencia, pendiente de terminar desde hace más de dos décadas y cuya inauguración está prevista para verano de 2027.

La financiación comprendía dos tramos: una emisión de bonos a 28 años por 237 millones de euros y un préstamo a cinco años por 85 millones, este último previsto para ser reembolsado con los ingresos derivados de la venta del actual estadio de Mestalla, una vez completado el nuevo recinto.

Según detalló el club, esta estructura financiera permite "afrontar el proyecto sin comprometer la estabilidad económica ni la gestión deportiva e institucional del Valencia. La operación no implica recursos directos del club, y se basa en los ingresos futuros generados por el propio estadio, lo que reduce el riesgo y garantiza un modelo de amortización sostenible".