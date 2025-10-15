Nora, experta en vivienda, alerta: "La vivienda más demandada ha subido casi un 14%, el precio está desbocado"

"No hay vivienda y el precio está desbocado". Es el resumen de la situación inmobiliaria de la Comunitat Valenciana, aunque se puede extrapolar a otros territorios.

La experta inmobiliaria y presidenta de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (ASICVAL), Nora García, asegura que "la vivienda más demandada ha subido un 13,65%".

"En estos momentos quien puede comprar, compra, y aquí tenemos desde jóvenes que ahorran viviendo con sus padres hasta quienes reciben ayuda familiar para la entrada o buscan sustituir el alquiler, porque los precios del arrendamiento se han disparado", explica.

"En estos casos, un crédito siempre va a salir más a cuenta, sobre todo con la bajada de tipos de los últimos meses. Y también tenemos a particulares, que deciden invertir en vivienda como valor seguro ante la rentabilidad del mercado", apunta la presidenta de ASICVAL.

Los compradores valencianos lideraron tanto las compras de vivienda habitual (72,2%) como de segunda residencia (36,4%) y por inversión (55,5%). Y los compradores de otras comunidades autónomas representaron el 5,4%, el 25% y el 20,6%, respectivamente, mientras que los extranjeros completaron el resto.

En general, desciende el porcentaje de compradores extranjeros, sobre todo de países de fuera de la UE.

En el último año, los compradores foráneos de vivienda habitual representaron el 21,81%, los de segunda residencia el 38,4% y los de inversión el 23%.

En concreto, los compradores extracomunitarios supusieron el 10% en vivienda habitual (24,6% en 2023), el 11,5% en segunda residencia (36% en 2023) y 9,5% en inversión (38,2% en 2023).

"La escasa oferta de vivienda de segunda mano también afecta al comprador extranjero, que apenas encuentra producto en los portales inmobiliarios. Sin embargo, los inversores locales tienen un acceso más rápido a las oportunidades que captan los profesionales inmobiliarios. Hablamos en cualquier caso de inversores particulares", explica la presidenta de ASICVAL.

Además, según las inmobiliarias valencianas, las viviendas de entre 150.000 y 200.000 € fueron las más demandadas por los compradores (43,5%) en 2023.

El precio medio más demandado para la compra de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha pasado de 170.250 € en 2023 a 193.478 € en el último año.

Las viviendas que más se han comprado tienen entre 90 y 120 m2 (47,7%), seguidas de las que tienen entre 60 y 90 m2 (40,9%). Sin embargo, el 72,8% de los compradores no ha podido obtener su vivienda deseada, porque no se encontraba en su zona de preferencia o debido a los elevados precios.

La combinación de ahorro personal e hipoteca continúa siendo la fórmula más extendida de financiación (58,5%), seguida del ahorro personal en exclusiva (28,2%). No obstante, los pagos al contado disminuyen respecto a 2023, cuando supusieron el 32,5%.

Aumenta, por otra parte, la financiación que combina aportación familiar más hipoteca al pasar del 4,7% en 2023 al 10,1% en el último año.

"El precio de la vivienda está desbocado tanto en la compra como en el alquiler porque no hay vivienda suficiente, ni nueva ni de segunda mano", denuncia García Donet.

"Las diferentes administraciones llevan dos años hablando del problema de la vivienda, pero apenas se han puesto en marcha medidas efectivas. Es urgente un pacto de Estado por la vivienda con amplitud de miras, que integre políticas de urbanismo, transporte, fiscalidad y desarrollo territorial", concluye.

Compradores

El perfil más frecuente de personas que en el último año compró una vivienda con agencias inmobiliarias valencianas fue el de parejas sin hijos (42,1%), con una media de 40,5 años.

La vivienda habitual (62,3%) sigue siendo el principal destino de las operaciones, seguido de la compra por inversión (25,8%) y la compra de segunda residencia (11,8%). Los compradores valencianos lideraron la adquisición de inmuebles en los tres supuestos.

En general, quienes compraron una vivienda habitual lo hicieron para poder emanciparse (35,4%), cambiar de casa (34,3%) o cambiar el alquiler por la compra (30,2%).

El precio de los inmuebles más demandado se situó en la horquilla entre los 150.000 € y los 200.000 € para una vivienda entre 90 y 120 m2.

Sin embargo, el 72,8% de los compradores no pudo obtener su vivienda deseada al no poder encontrarla en su zona de preferencia, o debido a los elevados precios.

Estas son las principales conclusiones de la Encuesta sobre personas compradoras de vivienda a través de agencias inmobiliarias en el último año, realizada por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) y ASICVAL.

El perfil mayoritario de comprador de vivienda se ha invertido respecto a la última encuesta de 2023. Aunque siguen predominando las parejas, en el último año ha despuntado el perfil sin descendencia (42,1%), frente al 38,2% de parejas con hijos.

Entre los compradores de vivienda habitual, aumenta considerablemente el perfil de personas que compran una vivienda para emanciparse (35,4% frente a 22,6% en 2023) y el que cambia el alquiler por la compra (30,2% frente a 16,4% en 2023).

Desciende, en cambio, el porcentaje de propietarios que cambian de casa (34,3% frente a 60,8%). El fuerte descenso de las operaciones de reposición refleja el impacto de los precios y la falta de oferta, mientras que crecen las compras de primera vivienda impulsadas por jóvenes y familias con apoyo financiero.