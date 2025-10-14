El pueblo de Valencia en el que el precio de la vivienda ha subido casi un 50% en el último año y marca récords históricos

La localidad donde más ha subido el precio de la vivienda. Turispain

La subida de los precios de la vivienda no se detiene en todo el país y en concreto en la provincia de Valencia. Son muchos los municipios en los que los pisos en venta alcanzan ya precios desorbitados, aunque ninguno ha subido tanto el coste del metro cuadrado como Gilet.

En este pueblo a 30 minutos de la ciudad de Valencia, los precios de los inmuebles en venta han aumentado en casi un 50% en el último año. Así se desprende del último informe de precios de Idealista, que revela que casi toda la provincia experimenta subidas.

Sin embargo, ninguna es como la que ha sufrido Gilet, donde el metro cuadrado ha incrementado su precio en un 48,2% con respecto a 2024 y el metro cuadrado se sitúa en máximos históricos de 1.691 euros.

En cuanto a los pisos en venta en el portal web, hay de todas las opciones y precios, aunque de media el coste es cercano a los 350.000 euros. Los más baratos son fincas rústicas, de poco más de 100.000 euros que se encuentran en las afueras del municipio.

Sin embargo, los más caros, pese a costar casi un millón de euros, cuentan con un interior envidiable de diseño y tienen todo lo que un propietario puede pedir, siendo chalets y propiedades de auténtico lujo.

Dadas las subidas en todo el territorio valenciano, el aumento del coste de la vivienda en Gilet se podría llegar a entender por ser un lugar de gran belleza natural y de fuerte presencia turística en los últimos años, la cual no para de crecer.

Es por ello que cada vez son más las familias que buscan un entorno idílico en el que pasar las vacaciones y los turistas que buscan espacios de desconexión durante todo el año.

Estas son algunas de las razones que llevan a esa subida de precios; además, por supuesto, de que se trata de un fenómeno generalizado.

Subidas en toda Valencia

Además del incremento de Gilet, entre los municipios con mayores subidas, Montroy lidera con un 33,8 % interanual. Le siguen Albaida, con un 33,3 %, y Xirivella, que alcanza un incremento del 31,1 % respecto a 2024.

También destacan Silla, con una subida del 30,5 %, y Massanassa, donde los precios crecieron un 29,2 %. Estas áreas metropolitanas se revalorizan por su proximidad y buenas conexiones con la capital.

En el interior provincial, los mayores avances se registran en Alzira (+25,3 %), Llosa de Ranes (+25,6 %) y Sollana (+25,6 %), municipios donde la vivienda sigue siendo asequible pese al fuerte crecimiento.

Gilet

Este municipio se encuentra en la comarca del Camp de Morvedre y cuenta con una población de 3.887 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre sus principales atractivos se encuentran el Monasterio del Santo Espíritu del Monte, fundado en el siglo XV y hoy convertido en museo y hospedería, la Torre medieval de origen musulmán, actualmente biblioteca municipal, y la ermita de San Miguel, del siglo XVIII.

Gilet. EE

Además, la gastronomía local sobresale por la variedad de arroces, especialmente la paella y el arroz empedrat.

Por su parte, las fiestas patronales, en honor a la Virgen de la Estrella, se celebran a finales de agosto con la tradicional Bajada de San Miguel, procesiones, fuegos artificiales, danzas, pasacalles, actividades infantiles y una animada semana taurina a comienzos de septiembre.