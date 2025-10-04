La nueva Nealis aspira a facturar 1.000 millones, invertir 300 y alcanzar una plantilla de 10.000 trabajadores

En el centro, Enrique y Myriam Gimeno, junto a las autoridades, en la presentación de Nealis. EE

Nealis, el nuevo holding corporativo del denominado hasta ahora Grupo Gimeno, presentó este jueves por la noche en el Palau de Les Arts de Valencia su hoja de ruta estratégica en un acto que reunió a cerca de 400 personas y que simboliza el inicio de una nueva era para la compañía.

La compañía aspira a "la escalabilidad de su proyecto", con los objetivos a medio plazo de alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación, los 300 millones en inversiones y la generación de más de 3.000 puestos de trabajo para sumar una plantilla de 10.000 empleados.

Durante el evento, Enrique Gimeno, presidente de Nealis, y Myriam Gimeno, consejera delegada, mantuvieron una conversación en la que repasaron la historia del grupo y reflexionaron sobre los retos que plantea este cambio, los desafíos a los que se enfrenta la organización y el papel de las nuevas generaciones de la familia en esta nueva era.

Enrique Gimeno subrayó que una de las grandes fortalezas de la compañía ha sido "la diversificación y el hecho de centrarse en servicios esenciales para el bienestar de las ciudades".

A ello añadió otra de las claves del éxito, "la innovación y la capacidad de reinventarse, con una visión positiva orientada siempre al servicio y a repensar cómo hacer mejor las cosas ha permitido evolucionar en todo este tiempo".

Finalmente, destacó la importancia del capital humano. "Nada de todo esto habría sido posible sin el compromiso de un equipo que nos ha acompañado a lo largo del tiempo. Ese es nuestro mayor orgullo", dijo

Por su parte, Myriam Gimeno subrayó que "esta nueva etapa es el reflejo de la visión compartida de un grupo empresarial más global, más profesional y con la capacidad de traspasar fronteras, sin renunciar a la cultura y los valores que hacen única a la empresa. La profesionalización de la gestión y las alianzas estratégicas han sido clave hasta ahora, y lo seguirán siendo en el futuro".

Ejes estratégicos

El acto sirvió también para dar a conocer los ejes estratégicos del plan estratégico de la compañía. José Luis Vilar, director general corporativo de Nealis, que destacó los tres vectores sobre los que pivotará el futuro de la organización: Alianzas, crecimiento e innovación.

La compañía se articulará a partir de ahora en torno a cuatro grandes áreas de negocio:

Agua y Medioambiente, dedicada a la gestión eficiente de los recursos naturales y a impulsar soluciones alineadas con la economía circular.

Instalaciones y Servicios, que asegura el funcionamiento óptimo de las infraestructuras y utilities que hacen posible la vida en las ciudades.

Infraestructuras, orientada a proyectar y ejecutar soluciones constructivas y urbanísticas con visión de futuro.

Hospitality, que abarca tanto el turismo como las nuevas formas de viajar, vivir o trabajar, creando espacios y experiencias que enriquecen la vida de las personas.

El holding prevé impulsar el crecimiento de sus negocios más maduros como en sectores de alto potencial, entre ellos la bioenergía, la gestión y valorización de residuos, los data centers, el sector industrial o el living.

La innovación tecnológica será una pieza central. En este marco, la compañía anunció el lanzamiento de Nealis Tech, una nueva marca que integrará y potenciará sus capacidades digitales y tecnológicas.

Pretende con ella la digitalización de los servicios urbanos y avanzando en ámbitos como la explotación del dato, el Internet of Things, la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Asimismo, dio a conocer la inminente creación de un Hub de innovación, concebido como una plataforma de colaboración abierta que conectará al talento interno con aliados estratégicos, startups y centros de investigación.

"El lanzamiento de Nealis no es solo un ejercicio de rebranding, sino la manifestación de una nueva marca alineada con la estrategia empresarial", manifestó la enseña.

Enrique Gimeno y Myriam Gimeno, durante su conversación con Carolina Beguer. EE

Carolina Beguer, directora corporativa de comunicación, quien condujo el acto, presentó la nueva marca que supone "una nueva forma de contarnos, de proyectarnos. Es un paso adelante para alinearnos, para prepararnos. Este paso nos hace más reconocibles por fuera y más sólidos por dentro".

El nombre fusiona el inicio de "nueva era" con el valor de las "alianzas" simbolizando la vocación de colaboración estratégica que marcará el futuro del grupo. La identidad visual también renovada: la "n" del logotipo se convierte en un símbolo con forma de puente, reflejando la misión de la compañía de unir personas y ciudades. Su nuevo claim de marca: El Progreso, siempre recoge toda la propuesta de valor.

Carrasco y Barrachina

El acto contó con la intervención de la Alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quien destacó el arraigo histórico de Nealis en la ciudad y su papel en "el progreso de Castellón desde la llegada del agua potable en 1873 hasta los proyectos actuales de digitalización".

La dirigente subrayó que la huella del grupo "forma parte de varias generaciones de familias castellonenses" y reafirmó que "Castellón seguirá al lado de Nealis para dar los primeros pasos de esta nueva etapa".

La Presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, clausuró el encuentro. "El futuro a veces da vértigo, pero el vértigo es la primera señal de que estamos a punto de elevarnos", dijo.

Subrayó además que "Nealis no es solo un nombre nuevo, es un movimiento, una constelación de más de 40 empresas que brillan juntas con la provincia de Castelló como centro y el mundo como horizonte".