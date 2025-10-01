El Grupo Bertolín construirá el nuevo centro de distribución de JYSK en Almenara (Castellón): las obras arrancarán en 2026

JYSK ha dado un paso decisivo en su estrategia de expansión en la península ibérica al nombrar a Grupo Bertolín contratista principal para su nuevo centro de distribución de "última generación" en la localidad de Almenara, en Castellón.

La construcción del complejo logístico, que comenzará a partir del primer trimestre de 2026, marca un hito clave para la compañía. Por su parte, con esta decisión, la compañía valenciana Bertolín será responsable de edificar las modernas instalaciones de última generación.

El proyecto se levantará sobre una parcela de 274.000 metros cuadrados y contará con 182.500 ubicaciones de palés y certificación ambiental LEED Oro, incluyendo paneles solares para suministrar energía sostenible a la instalación.

Además de centro logístico, el complejo funcionará como sede central de JYSK en España y Portugal. Con su puesta en marcha, se estima que generará alrededor de 250 empleos directos, lo que reforzará de manera directa el impacto económico regional.

"Nuestro nuevo centro de distribución en España es una piedra angular para el crecimiento continuo de JYSK tanto en España y Portugal como en Marruecos. Confiar la construcción a Bertolín garantiza que contamos con un socio fiable y experimentado para un trabajo de esta magnitud", asegura Ole Thomsen, Vicepresidente Ejecutivo de Logística en JYSK.

Además, afirma que el "éxito de este proyecto depende de una estrecha colaboración, y estamos seguros de que Bertolín, junto con AR Racing y KÖRBER, nos ayudará a entregar unas instalaciones que establezcan altos estándares de eficiencia y fiabilidad".

Para garantizar la máxima eficiencia, JYSK ha cerrado acuerdos con AR Racking y KÖRBER, empresas que "proporcionarán sistemas avanzados de almacenamiento, manipulación de materiales y automatización de procesos logísticos".

El centro incluirá soluciones tecnológicas innovadoras: grúas automatizadas, bucles RGV para transporte de palés, almacenes shuttle, robots para preparación de pedidos y sistemas automáticos de carga y descarga de bandejas.

La previsión es que el nuevo centro de distribución esté operativo en 2028. Hasta entonces, JYSK seguirá utilizando su actual almacén en el municipio valenciano de Cheste para abastecer tiendas en toda la región.

El nuevo centro de distribución contará con dos naves de gran altura, operadas por 20 grúas y altamente robotizado. También contará con dos sistemas de transporte interno de 1,5 kilómetros de vías y un almacén de cajas con capacidad para más de 200.000 unidades.