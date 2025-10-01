La Generalitat vuelve al grado de inversión al elevar la agencia Moody's su calificación crediticia a largo plazo

El logotipo de la agencia Moody's en sus oficinas del World Trade Center, en Nueva York. Brendan McDermid Reuters

La agencia de rating Moody's ha elevado un escalón la calificación crediticia a largo plazo de la Generalitat, que pasa de una nota de 'Ba1' a 'Baa3', lo que devuelve a la Comunitat Valenciana al grado de inversión tras más de una década en grado especulativo.

Además, asigna un rating a corto plazo P-3, por la mejora de la posición de liquidez de la Generalitat. La perspectiva se mantiene "estable", según ha informado el Consell.

Así, ha destacado que, según la información publicada por Moody's, la mejora de la nota de la Comunitat Valenciana refleja las condiciones fiscales más favorables registradas en 2024.

Estas incluyen mejores saldos operativos y una menor carga de deuda, una mejora en la situación de tesorería. Y proyecta que estos avances continuarán en los próximos dos o tres años hasta niveles similares a los alcanzados en 2024.

La agencia anticipa una evolución favorable de los ingresos y una progresiva reducción del endeudamiento, factores que refuerzan la sostenibilidad financiera de la Generalitat Valenciana.

Al respecto, la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha destacado que tener rating de inversión por parte de la principal agencia de rating internacional "refuerza la confianza de los inversores y permitirá a la Generalitat financiarse en mejores condiciones, lo que se traduce en más estabilidad y en un mayor respaldo a la prestación de los servicios públicos esenciales".

Merino ha añadido que este reconocimiento "nos anima a seguir trabajando en la eficiencia del gasto y en la modernización de la Administración Pública para consolidar la recuperación y reforzar el gasto social".

En total, Moody's ha mejorado la calificación de 14 gobiernos regionales y entidades locales españolas y ha cambiado su perspectiva de positiva a estable después de la revisión al alza de la nota de España, desde 'Baa1' a 'A3', que efectuó la firma el pasado 26 de septiembre.

En concreto, Moody's ha elevado un escalón las calificaciones a largo plazo de las comunidades de País Vasco, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, y ha subido en dos escalones la de Andalucía.

Asimismo, ha mejorado un grado la nota de la Diputación Foral de Vizcaya y de las ciudades de Madrid y Barcelona.