EFT Systems elige a Heura para diseñar un modelo de gestión de baterías usadas importadas desde China a partir de 2026

EFT Systems ha confiado en la consultora medioambiental valenciana Heura para diseñar e implantar un modelo de gestión de baterías usadas de almacenamiento energético importadas desde China, que comenzará a aplicarse en Europa a partir de 2026.

El acuerdo de colaboración se enmarca en la normativa comunitaria sobre pilas, baterías y sus residuos (Reglamento UE 2023/1542), que obliga a los productores a garantizar la recogida, el tratamiento y el reciclaje de los equipos puestos en el mercado.

De esta manera, la consultora valenciana ya ha dado comienzo a su labor en Bélgica y Portugal. Este se ampliará gradualmente a los 27 países de la UE para así definir el modelo de gestión en cada caso con la adaptación de sus sistemas a la regulación nacional.

En Bélgica, "el modelo debe integrarse en un marco regional muy estricto, coordinado con sistemas colectivos como Bebat y con exigencias de trazabilidad unitaria y garantías financieras”" explica José Guaita, CEO de la consultora española.

En Portugal, "el sistema se organiza bajo licencias estatales, con la obligación de designar un representante autorizado y adherirse a un esquema colectivo salvo autorización expresa para operar individualmente", matiza.

La consultora prevé que estos sistemas estén operativos en un horizonte de 12 a 18 meses, de modo que entre 2025 y 2026 se produzca la transición de la fase de diseño a la de implementación.

Con ello, esperan que "a finales de 2026 se puedan canalizar los primeros volúmenes de baterías usadas a través de los nuevos modelos de gestión", indica Guaita.

Modelos SIRAP y SCRAP

La aplicación de la normativa europea abre distintas opciones de organización en cada uno de los 27 mercados operados por los estados miembro. En algunos casos, el modelo se articulará como SIRAP (sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor) y en otros como SCRAP (sistemas colectivos).

En Bélgica y Portugal, explica el CEO de Heura, "estamos evaluando estrategias diferenciadas, en función de las exigencias de cada autoridad competente y de la estrategia definida por EFT Systems".

Por su parte, desde EFT Systems matizan que, dentro de la pretensión de implantar el sistema en toda Europa, "hay países que de la noche a la mañana se han convertido en grandes mercados para el almacenamiento, así que hay que tenerlos muy en consideración, como Rumanía y Bulgaria".

Planta de reciclaje

Las baterías europeas gestionadas bajo el modelo desarrollado por Heura para EFT Systems serán gestionadas en Valladolid.

Con todo, hasta la entrada en funcionamiento de la planta del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), promovida conjuntamente por EFT Systems, Ilunion y Botree y prevista para mediados de 2026, "las baterías usadas que aparezcan serán derivadas a gestores de residuos y plantas de reciclaje autorizadas en los países donde EFT comercializa sus productos", anuncia Guaita.

Una vez operativos los modelos de gestión, la capacidad inicial prevista para procesar flujos crecientes de residuos de litio, con horizonte de consolidación hacia 2030, será de más de 6.000 toneladas de baterías de litio recicladas al año.

Una cifra que será multiplicada por diez con la implementación gradual del plan en todos los países de la UE.

Destino de las baterías

El tratamiento de las baterías seguirá distintos destinos según su estado y su modelo de gestión. Así, las reparables serán reacondicionadas y reintroducidas en el mercado, mientras que las declaradas residuo se reciclarán para recuperar metales estratégicos como litio, cobre o aluminio.

Una parte de estas fracciones volverá a la industria de baterías, "con lo que conseguiremos cerrar el círculo de la economía circular".

Además del proyecto de almacenamiento estacionario de energía, EFT Systems y Heura estudian extender el modelo a otros segmentos como telecomunicaciones, energías renovables y movilidad ligera.