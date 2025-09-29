Sostenibilidad empresarial: la nueva normativa europea para rendir cuentas ante los clientes de manera obligatoria

La mesa de debate 'Informes de Sostenibilidad: Coherencia, transparencia y valor social' valoró la importancia de realizar estos estudios. Más información : Hidraqua es reconocida por su proyecto de atención al cliente basado en IA con el Platinium Customer Experience Award

La nueva normativa de la Unión Europea relativa a los informes de sostenibilidad de las empresas ha dividido opiniones. Por el momento, las empresas de menos de 500 empleados no están obligadas a realizar estos estudios. Es el caso de Hidraqua, aunque lo hacen voluntariamente por sus numerosos beneficios.

La mesa de debate Informes de Sostenibilidad: Coherencia, transparencia y valor social organizada por EL ESPAÑOL e Hidraqua trató precisamente esta y otras cuestiones tras la presentación del Informe de Desarrollo Sostenible de Hidraqua.

A la misma, moderada por el delegado de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana, Dani Valero, asistió un grupo de estudiantes y profesorado del ciclo superior de gestión del agua del IES Gonzalo Anaya de Xirivella.

En ella intervinieron, además de la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua, Amelia Navarro; la directora de Soluciones de Sostenibilidad y Cambio Climático de SGS España, Ana Viñado; y la directora del Club de Empresas Responsables y Sostenibles (CE/R+S), Lorena García.

Las tres componentes del debate coincidieron al afirmar que la elaboración de informes de sostenibilidad es importante, como también lo es lo que supone contar con uno. Por ejemplo, Viñado aseguró que son beneficiosos gracias a la "verificación de los datos": "Es confianza y credibilidad".

Así, explicó que estos informes aportan "esa mejora interna que se persigue en las organizaciones". Además, cree que inciden directamente en la credibilidad de la empresa: "Da veracidad, muestra que el dato es confiable".

García quiso subrayar un aspecto "fundamental". Se debe tener en cuenta que, por el momento, no todas las empresas están obligadas a presentar informes de sostenibilidad. Por eso, para ella, realizar un estudio de manera voluntaria "demuestra un claro compromiso con las políticas de sostenibilidad".

"Es una forma de rendir cuentas a todos tus grupos de interés, internos y externos", añadió. Y dio la razón a Viñado sobre el impacto en la propia empresa: "Tu plantilla se siente partícipe, hay canales de diálogo y crece la confianza",

De esta forma, aseguró, "mejora el ambiente laboral y los trabajadores, al estar más contentos, son más productivos". Todos salen ganando.

Para Navarro, el informe "es pararse y reunir todo lo que hace una empresa": "Cuando ves los datos, el balance, las actuaciones... da una imagen muy positiva de la compañía".

Sobre todo, según destacó, lo es "a nivel interno". "Un informe permite que cada área conozca lo que hacen las otras", subrayó Navarro. A nivel externo, añadió, un informe de este tipo "es una carta de presentación para los clientes, es poner en valor el trabajo de manera visual y objetiva".

Pero esto no siempre ha sido así. Viñedo recordó cómo, años atrás, las empresas comunicaban los datos de manera diferente. Según afirma, "las organizaciones han mejorado mucho lo que comunican".

"La evolución máxima es respecto a cómo y de dónde sacamos la información para reportar", explicó. Y detalló cómo "antes era solamente un tema de comunicación", mientras que actualmente "ha evolucionado la veracidad del dato".

Para García, la nueva normativa europea hace que las empresas tengan que "ser valientes". "La UE está en un momento sociopolítico delicado", argumentó.

Por ello, aseguró: "Si queremos sobrevivir y tener un planeta sano donde disfruten las generaciones futuras, tenemos que cuidarlo". Esto, añadió, lo hacen empresas como Hidraqua con un "papel fundamental".

Eso sí, García tiene claro que la nueva normativa de la UE "es una oportunidad": "Sirve para analizar riesgos, mejorar y corregir. Es todo beneficio". Incluso para la faceta económica, ya que "puede abrir puertas a subvenciones públicas y financiación bancaria más favorable", subrayó.

Viñedo lo observó desde otro punto de vista: "También es un desafío. Hay que invertir tiempo, dinero y personal para reportar bien los datos".

Además, admitió que a partir de ahora no podrá haber trampa ni cartón: "Se plasman los datos buenos y malos. Hasta ahora las empresas contaban las cosas como querían".