Hidraqua presenta su informe de sostenibilidad: “Hemos previsto 39 millones en los pueblos afectados por la dana”

La gestión de la empresa del grupo Veolia influye en más de 2,5 millones de personas de 79 municipios de la Comunitat Valenciana. Más información : Hidraqua es reconocida por su proyecto de atención al cliente basado en IA con el Platinium Customer Experience Award

Hidraqua, empresa de gestión del agua referente en la Comunitat Valenciana, y con su grupo Veolia, en el conjunto de España, ya cuenta con un nuevo Informe de Sostenibilidad. En concreto, comprende la actividad desarrollada durante los años 2023 y 2024.

Inevitablemente, este reciente informe está marcado por la dana del 29 de octubre de 2024 y sus consecuencias.

Hidraqua arrimó el hombro, y estima en "casi 39 millones de euros" los costes de las actuaciones realizadas y las inversiones necesarias para las soluciones definitivas a ejecutar para la reconstrucción de las infraestructuras de agua potable, saneamiento y depuración en los municipios afectados que gestiona junto con sus empresas mixtas, como Aigües de L’Horta.

Así lo afirmó la directora de Sostenibilidad, Equidad y Acción Social de Hidraqua, Amelia Navarro, que es quien presentó los datos y conclusiones del informe de la compañía. A la presentación, realizada junto a EL ESPAÑOL, asistió un grupo de estudiantes y profesorado del ciclo superior de gestión del agua del IES Gonzalo Anaya de Xirivella.

Se trata de un documento en el que se ponen en valor las líneas principales en las que Hidraqua ha apostado durante los últimos dos años. Por ejemplo, el compromiso con las personas, la sostenibilidad ambiental y la innovación.

En cifras generales, cabe destacar que Hidraqua gestiona el ciclo integral del agua en 79 municipios de la Comunitat. De esta forma, la empresa, perteneciente al grupo Veolia, con más de 1,2 millones de clientes, llega a más de 2,5 millones de personas.

"Este informe es mucho más que cifras e iniciativas, es una demostración del compromiso de Hidraqua con la sociedad, el medio ambiente y la transparencia", destacó Navarro.

El informe destaca aspectos de la empresa como la gobernanza, la acción ambiental, el compromiso social y el liderazgo ético. Y entre sus varios hitos destaca especialmente uno: la respuesta ante la dana.

"La riada demostró que la colaboración público-privada es crucial para dar una respuesta rápida ante una emergencia", explicó Navarro. En el caso de Hidraqua, crucial, ya que gestionan sobre el 40% de municipios afectados de la zona cero.

Durante los días posteriores, Hidraqua y su grupo "se movilizaron" junto con los ayuntamientos de los municipios afectados: activaron protocolos, equipos y se coordinaron con las autoridades para asistir a los afectados y reparar infraestructuras esenciales, detalló la directora de Sostenibilidad.

Pero la ayuda no se queda ahí, ya que la empresa también colaboró paralelamente con voluntariado corporativo llevando raciones de comida, kits escolares y limpiando lodo, entre otras acciones.

Destacó también las acciones proactivas de adaptación al cambio climático con soluciones innovadoras para la gestión de la sequía, las soluciones basadas en la naturaleza y la regeneración de agua, con ejemplos de éxito, como el proyecto Guardian, relatando que con su activación se logró, en 2024, contener un incendio en el Parque Natural del Turia.

"Los cañones de agua volcaron más de 218.000 litros en 35 minutos", recordó Navarro. También indicó que el volumen de agua regenerada en 2024, en las instalaciones que gestionan, alcanzó los 47,83 Hm3. Esto supone que el 64% del agua que se depura, se reutiliza, destacando notablemente sobre la media de España.

Por otro lado, el informe de Hidraqua refleja el compromiso de la empresa con la innovación y el uso de tecnologías inteligentes. Por ejemplo, con la implantación de Cetaqua en Valencia.

Con él buscan, según explicó la directora de Sostenibilidad, "hacer frente a las necesidades locales derivadas de la emergencia climática e hídrica".

También a través de los proyectos de Innovación PERTE, que impulsan la gestión sostenible del agua en la Comunitat. Con una inversión de más de 16 millones de euros, estos incluyen a 20 municipios.

Acción social

En Hidraqua también tienen un gran peso los valores sociales, y su labor ha sido reconocida ya con varios distintivos en materia de igualdad y diversidad. Pero esto no es todo. La empresa también busca generar oportunidades educativas, mejorar la empleabilidad y crear comunidades sostenibles.

Por ejemplo, a través de becas jóvenes talento, la FP dual de gestión del agua y otras iniciativas para fomentar el empleo y la sostenibilidad.

Esto no es sencillo, pero lo logran gracias a programas "con impacto directo en las personas" que priorizan situaciones de vulnerabilidad, según explicó Navarro. Así muestran un compromiso firme que ya ha sido puesto en valor.