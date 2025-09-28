Una vecina de un pueblo de Valencia, alto y claro sobre el alquiler: "Está súper caro, ¡Nos han invadido los estudiantes!"

Una vecina de un pueblo de Valencia se queja sobre el alquiler. La Sexta

"Está súper caro, ¡Nos han invadido los estudiantes!". Es la queja de una vecina de Alfara del Patriarca, un pueblo situado a 15 minutos de Valencia que denuncia la subida de los precios del alquiler en el municipio debido a la alta demanda estudiantil. El programa Equipo de Investigación se trasladó hasta este pequeño pueblo de apenas 3.600 habitantes para ahondar en el drama que viven los vecinos. Según reveló el programa, el precio de la vivienda en Alfara se ha disparado un 42% en apenas cuatro años. El motivo, en gran parte, es la llegada masiva de estudiantes que casi duplican en número a los vecinos. El pueblo de Valencia donde más ha subido el alquiler: un piso de 80 m2 alcanza los 1.100 euros al mes Allí se encuentra la universidad privada más grande de Valencia, CEU Cardenal Herrera. Cada año recibe a unos 5.000 universitarios -el 35% de ellos extranjeros-, y esto ha convertido al municipio en una auténtica ciudad universitaria. Una vecina entrevistada por el programa denunció que "les han invadido los estudiantes" y que cada vez resulta más complicado vivir en Alfara: pisos que antes eran viviendas familiares ahora se alquilan por habitaciones, las casas adquiridas se reconvierten en residencias y los precios son inasumibles. "Un obrero no se puede permitir un piso aquí", lamentó, tras señalar que se llega a pedir 1.200 euros de alquiler por apenas 52 metros cuadrados. Un fenómeno que, según apunta Equipo de Investigación, empuja a los vecinos de toda la vida a marcharse a otros municipios en busca de vivienda asequible. Actualmente, Alfara del Patriarca suma ya 11 residencias de estudiantes en su término municipal. Y esto ha alterado por completo la idiosincrasia de esta población valenciana. Ante esta problemática, el municipio decidió en 2024 suspender durante dos años las licencias para construir residencias y viviendas en los bajos, con el fin de garantizar el acceso a la vivienda a sus vecinos. Pero el problema persiste.

Récord de precios

Precisamente, el récord de subida de precios de todo el país se lo llevó Moncada, un pueblo situado a 15 minutos de Valencia, y contiguo a Alfara del Patriarca, por la misma razón.

Sus vecinos no tardaron en protestar por los precios desorbitados: "La gente del pueblo sin poder vivir en su pueblo", lamentó un joven en redes sociales del medio local Moncada al Día.

En portales como Idealista, un piso en Moncada de 80 m2 alcanza los 1.100 euros al mes, y la gran mayoría de anuncios están dirigidos exclusivamente a alquiler de estudiantes.

Los vecinos de esta localidad critican que muchos propietarios prefieren alquilar sus pisos a este perfil de personas, y que para ello incrementan los precios por encima de lo asumible.

Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, explicó que "la necesidad de compartir gastos es una constante, y el mercado de habitaciones compartidas se ha adaptado como la opción más viable para muchos".

Un total de once capitales de provincia superan el 50% del salario bruto destinado al alquiler. Valencia se encuentra entre ellas, con el 63,99%.

Fenómeno generalizado

De acuerdo con el último estudio publicado por Fotocasa, el precio medio del alquiler en España subió un 14,1% interanual en julio, situándose en 14,37 €/m2 al mes. Moncada justo ha registrado el mayor incremento del país: un 39,3% en un solo año.

El precio medio en esta localidad alcanzó los 13,99 €/m2 al mes, lo que significa que alquilar un piso estándar de 80 m2 cuesta ya 1.119 euros mensuales. Y así se observa en portales inmobiliarios consultados por este medio.