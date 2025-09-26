Salvador Navarro anuncia que renunciará también a revalidar su cargo como vicepresidente de la CEOE

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, renuncia no solo a revalidar este cargo, sino también su puesto en la vicepresidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

No obstante, Navarro sí que mantendrá la presidencia de la Comisión de Relaciones con Las Cortes y el Senado de la CEOE, según han explicado fuentes de la patronal.

Este anuncio llega tres días después de que Salvador Navarro anunciase que da "un paso a un lado" y no optará finalmente a la reelección al frente de la patronal autonómica en el proceso electoral.

Así, Navarro abandonará la vicepresidencia de la CEOE tras las elecciones en la CEV y, a partir de ese momento, será el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien nombre a un nuevo vicepresidente.

Además, el presidente de la patronal del metal Femeval, Vicente Lafuente, confirmó ese día a través de una declaración institucional que presentaría su candidatura a presidir la CEV.

Lafuente, en una rueda de prensa este viernes, ha explicado que quiere adaptar la organización "a los nuevos tiempos" desde "el mayor consenso posible" y ha asegurado que la suya sería una presidencia "coral".

"Creo que la mayoría de la gente está encantada con el proyecto, pero sí que es verdad que tiene que evolucionar. Tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos y tenemos que hacer que estos cambios se hagan desde el mayor consenso posible", ha destacado Lafuente.

En su intervención, Lafuente ha elogiado el trabajo de Navarro en la CEOE tras adelantar la información sobre su renuncia La Ser.

"Yo creo que es muy bueno para la Comunitat Valenciana, pues está haciendo un papel importante. Aquí no se trata de a rey muerto, rey puesto. Salvador Navarro lo está haciendo muy bien. Yo necesito a Salvador Navarro en la CEOE", ha asegurado.

Cambio de presidencia

Esta misma semana, Navarro comunicó en una rueda de prensa que era "un buen momento para dar un paso al lado".

Navarro anunció en Castellón que la organización abriría el viernes su proceso electoral con la convocatoria oficial de elecciones. Ante los medios, transmitió que "sabiendo que Vicente Lafuente presentará su candidatura, lo mejor es dar un paso a un lado".

El anuncio llegó después de que este lunes Navarro mantuviera una reunión con el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), tal y como él confirmó.

Así, el presidente de la CEV expresó que "no está decepcionado" pese a no recibir los apoyos necesarios para presentar una candidatura conjunta.